Стало известно о трех пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Казани

Три человека пострадали из-за атаки беспилотников
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
Три человека пострадали из-за атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ.
«Три человека пострадали из-за атаки дронов в Казани», — сообщает ТАТМЕДИА. В telegram-канале Baza отмечается, что Казань атакована как минимум семью беспилотниками. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП.
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