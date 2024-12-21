Стало известно о трех пострадавших в результате атаки дронов ВСУ в Казани

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Три человека пострадали из-за атаки беспилотников
Три человека пострадали из-за атаки беспилотников Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Три человека пострадали из-за атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ.

«Три человека пострадали из-за атаки дронов в Казани», — сообщает ТАТМЕДИА. В telegram-канале Baza отмечается, что Казань атакована как минимум семью беспилотниками. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП. 

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Три человека пострадали из-за атаки беспилотников. Об этом пишут местные СМИ. «Три человека пострадали из-за атаки дронов в Казани», — сообщает ТАТМЕДИА. В telegram-канале Baza отмечается, что Казань атакована как минимум семью беспилотниками. URA.RU ведет прямую трансляцию ЧП. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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