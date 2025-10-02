«Прогресса нет»: экс-глава НАТО высмеял «коалицию желающих»

«Коалиция желающих» пока не демонстрирует реального прогресса и скорее напоминает «коалицию ожидающих». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.
«Спасибо, что в рамках коалиции желающих ведутся обсуждения, но она больше похожа на коалицию ожидающих. Прогресса нет», — сказал Расмуссен в интервью испанской газете Mundo.
Заявление генерального секретаря прозвучало на фоне недавней встречи участников «коалиции желающих», которая прошла в Париже под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы сдерживания после прекращения огня. Вопрос участия Турции в обсуждении гарантий безопасности для Украины также остается открытым. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара настаивает на участии в переговорах и не желает, чтобы эти вопросы решались без ее участия.
Российское руководство занимает жесткую позицию по вопросу возможного размещения иностранных войск на Украине. В МИД России такие заявления расценивают как подстрекательство к продолжению боевых действий.
