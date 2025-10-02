«Прогресса нет»: экс-глава НАТО высмеял «коалицию желающих»

Расмуссен заявил, что коалицию желающих больше похожа на коалицию ожидающих
Заявление Расмуссена прозвучало на фоне недавней встречи «коалиции желающих»
«Коалиция желающих» пока не демонстрирует реального прогресса и скорее напоминает «коалицию ожидающих». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

«Спасибо, что в рамках коалиции желающих ведутся обсуждения, но она больше похожа на коалицию ожидающих. Прогресса нет», — сказал Расмуссен в интервью испанской газете Mundo.

Заявление генерального секретаря прозвучало на фоне недавней встречи участников «коалиции желающих», которая прошла в Париже под руководством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. По итогам саммита Макрон сообщил, что 26 стран выразили готовность разместить на территории Украины силы сдерживания после прекращения огня. Вопрос участия Турции в обсуждении гарантий безопасности для Украины также остается открытым. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара настаивает на участии в переговорах и не желает, чтобы эти вопросы решались без ее участия.

Российское руководство занимает жесткую позицию по вопросу возможного размещения иностранных войск на Украине. В МИД России такие заявления расценивают как подстрекательство к продолжению боевых действий.

