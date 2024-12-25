На месте крушения самолета в Актау найден черный ящик

Найден черный ящик пассажирского самолета Embraer 190, который совершал перелет из Баку (Азербайджан) в Грозный, а затем потерпел крушение в Актау (Казахстан). Об этом сообщил главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов.
«Черный ящик найден», — сообщил Тимур Сулейменов, его слова приводит telegram-канал Tengrinews.kz. Министр транспорта Марат Карабаев также подтвердил, что среди пассажиров, находившихся на борту, ни один гражданин Казахстана не выжил. Идет процесс установления личностей погибших и оповещения их родственников.
25 декабря произошла авиакатастрофа самолета Azerbaijan Airlines. Из 69 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, спасены приблизительно 30 человек. Десять граждан России были госпитализированы в медицинские учреждения Актау, передает «Царьград».
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