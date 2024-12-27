Медведев призвал наказать «злобную полоумную» Европу всеми возможными способами

Медведев: Европа стала главным источником русофобии
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев призвал поддерживать деструктивные процессы в Европе
Медведев призвал поддерживать деструктивные процессы в Европе Фото:

Необходимо «наказать злобную и безумную Европу» всеми доступными способами. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, этот регион стал главным источником русофобии в мире.

«Наказать Европу. Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал Медведев в своем telegram-канале

Он утверждает, что Европа несет ответственность за срыв переговоров с Украиной в Стамбуле и за бездумные санкции, которые принесли ущерб ее гражданам. Медведев призвал использовать политические, экономические и гибридные методы давления на Европу, поддерживая деструктивные процессы в регионе.

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Необходимо «наказать злобную и безумную Европу» всеми доступными способами. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, этот регион стал главным источником русофобии в мире. «Наказать Европу. Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал Медведев в своем telegram-канале.  Он утверждает, что Европа несет ответственность за срыв переговоров с Украиной в Стамбуле и за бездумные санкции, которые принесли ущерб ее гражданам. Медведев призвал использовать политические, экономические и гибридные методы давления на Европу, поддерживая деструктивные процессы в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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