Необходимо «наказать злобную и безумную Европу» всеми доступными способами. По мнению заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, этот регион стал главным источником русофобии в мире.
«Наказать Европу. Вот тут скажу подробнее, ибо нынешний Старый Свет не вызывает у меня никаких эмоций, кроме глубочайшего отвращения. Именно Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — написал Медведев в своем telegram-канале.
Он утверждает, что Европа несет ответственность за срыв переговоров с Украиной в Стамбуле и за бездумные санкции, которые принесли ущерб ее гражданам. Медведев призвал использовать политические, экономические и гибридные методы давления на Европу, поддерживая деструктивные процессы в регионе.
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