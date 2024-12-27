27 декабря 2024

В Перми на время изменится движение по ключевой трассе. Схема

В Перми на месяц изменится движение по шоссе Космонавтов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Движение от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина изменится с 3 января до 3 февраля
Движение от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина изменится с 3 января до 3 февраля Фото:

В Перми на месяц изменится схема движения транспорта на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.

«С 09:00 3 января до 00:00 3 февраля изменится схема движения от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Движение транспорта по двум полосам в оба направления сохранят, но изменится его траектория в связи с переустройством тепловых сетей», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что до конца мая 2025 года будет невозможно движение транспорта по улице Июльской. Это связано со строительством теплосети. Предполагалось, что движение откроют к сентябрю.

На участке изменится траектория движения
На участке изменится траектория движения
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на месяц изменится схема движения транспорта на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края. «С 09:00 3 января до 00:00 3 февраля изменится схема движения от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Движение транспорта по двум полосам в оба направления сохранят, но изменится его траектория в связи с переустройством тепловых сетей», — пояснили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что до конца мая 2025 года будет невозможно движение транспорта по улице Июльской. Это связано со строительством теплосети. Предполагалось, что движение откроют к сентябрю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...