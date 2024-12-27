В Перми на месяц изменится схема движения транспорта на участке от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Об этом сообщается в telegram-канале министерства транспорта Пермского края.
«С 09:00 3 января до 00:00 3 февраля изменится схема движения от шоссе Космонавтов до улицы Пушкина. Движение транспорта по двум полосам в оба направления сохранят, но изменится его траектория в связи с переустройством тепловых сетей», — пояснили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что до конца мая 2025 года будет невозможно движение транспорта по улице Июльской. Это связано со строительством теплосети. Предполагалось, что движение откроют к сентябрю.
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