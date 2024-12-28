МЧС: в Пермском крае открылась четвертая ледовая переправа

Переправа рассчитана на грузоподъемность до трех тонн
На территории Кунгурского округа Пермского края заработала еще одна переправа. Она стала уже четвертой по счету, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через реку Сылва (поселок Ильича — село Троица). Ее грузоподъемностью — до трех тонн», — рассказали спасатели.
В регионе уже действуют три другие переправы. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности при их пересечении. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.
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