28 декабря 2024

МЧС: в Пермском крае открылась четвертая ледовая переправа

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа рассчитана на грузоподъемность до трех тонн
Переправа рассчитана на грузоподъемность до трех тонн Фото:

На территории Кунгурского округа Пермского края заработала еще одна переправа. Она стала уже четвертой по счету, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через реку Сылва (поселок Ильича — село Троица). Ее грузоподъемностью — до трех тонн», — рассказали спасатели.

В регионе уже действуют три другие переправы. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности при их пересечении. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.

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На территории Кунгурского округа Пермского края заработала еще одна переправа. Она стала уже четвертой по счету, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. «В Кунгурском муниципальном округе открылась ледовая переправа через реку Сылва (поселок Ильича — село Троица). Ее грузоподъемностью — до трех тонн», — рассказали спасатели. В регионе уже действуют три другие переправы. МЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности при их пересечении. Скорость выезда на лед не должна превышать 10 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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