Мэр Перми Соснин рассказал о графике работы главного ледового городка

На пермской эспланаде открылся главный ледовый городок. В этом году он называется «Большое Пермское чаепитие». 31 декабря ледовый городок открыт для посетителей с 12:00 до 20:00, в праздничную ночь — с 22:00 до 03:00 и 1 января с 10:00-22:00. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин.
«В новогоднюю ночь горки в ледовом городке работать не будут. Это необходимо для обеспечения безопасности, чтобы предотвратить травматизм. На видеоэкранах на эспланаде запустят трансляции поздравлений с музыкальным сопровождением», — написал глава города в своем telegram-канале.
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать по графику выходного дня — до 23 часов, а с 01:00 до 04:00 будут курсировать ночные маршруты — с интервалом около 30 минут. С 1 января 2025 года общественный транспорт будет работать на уровне 50% от графиков выходного дня. С 2 января он перейдет на расписание воскресенья, а с 9 января снова вернется к расписанию будних дней.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что городские службы готовы к работе в новогодние и рождественские праздники. Единая дежурно-диспетчерская служба задействована в усиленном составе, и в случае необходимости круглосуточно можно позвонить по номеру 112.
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