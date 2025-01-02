02 января 2025

В пермском городе-призраке хотят строить новую котельную

Власти объявили конкурс на строительство в Кизеле котельной за 355 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Котельная должна заработать летом 2026 года
Котельная должна заработать летом 2026 года Фото:

В Кизеле Пермского края, который часто называют городом-призраком, власти планируют строить новую котельную. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 300 млн рублей.

«Объект закупки — строительство водогрейной котельной для нужд центральной части города Кизела Пермского края. Срок начала выполнения работ — 1 мая 2025 года, срок окончания работ — 31 июля 2026 года. Начальная и максимальная цена контракта — 355 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.

Уточняется, что котельная будет расположена на улице Войнич, 25. Новый объект будет работать круглосуточно, круглогодично и заменит уже существующий объект теплоснабжения. Сама схема подачи тепла в городе после окончания строительства не изменится.

Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.

Ранее URA.RU сообщало о продаже действующей центральной гостинице в городе Кизеле. Цена объекта составила пять миллионов рублей. Сейчас Кизеловский округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.

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В Кизеле Пермского края, который часто называют городом-призраком, власти планируют строить новую котельную. Подрядчика ищут через электронные торги. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 300 млн рублей. «Объект закупки — строительство водогрейной котельной для нужд центральной части города Кизела Пермского края. Срок начала выполнения работ — 1 мая 2025 года, срок окончания работ — 31 июля 2026 года. Начальная и максимальная цена контракта — 355 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. Уточняется, что котельная будет расположена на улице Войнич, 25. Новый объект будет работать круглосуточно, круглогодично и заменит уже существующий объект теплоснабжения. Сама схема подачи тепла в городе после окончания строительства не изменится. Кизел неофициально называют городом-призраком Пермского края из-за непростой социально-экономической ситуации. Она сложилась после закрытия шахт на территории Кизеловского угольного бассейна. Сейчас округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать. Ранее URA.RU сообщало о продаже действующей центральной гостинице в городе Кизеле. Цена объекта составила пять миллионов рублей. Сейчас Кизеловский округ входит в число территорий с самым высоким уровнем смертности. Каждый третий житель Кизела не видит перспектив в родном городе и намерен из него уехать.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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