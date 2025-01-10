Как Анисья зимняя решит проблемы с желудком: приметы и традиции 12 января

Православные отметят Анисьин день 12 января 2025 года
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Святой Анисье предки молились об избавлении от проблем с желудком
Святой Анисье предки молились об избавлении от проблем с желудком Фото:

12 января — день памяти святой мученицы Анисии Солунской, в народном календаре известной под разными именами: Анисьин день, Анисья Зимняя, Анисья-Желудочница, Порезуха. Приметы, традиции, что категорически нельзя делать в этот день — в материале URA.RU.

История святой Анисии

Анисия Солунская жила в III веке в греческом городе Салоник, отличалась красотой и умом, но предпочла богатство и замужество молитвам и служению Богу. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и жила почти как отшельница. Ее мученическая смерть от руки воина, который пытался силой заставить ее участвовать в языческом празднике, сделала ее образ символом веры и стойкости. Мощи Анисии покоятся в базилике Святого Димитрия в Салониках.

Анисию прозвали «Желудочницей» из-за обычая резать свиней в ее день и готовить из их желудков различные блюда, например, кендюх. Также Святой Анисье молились об избавлении проблем с желудком.

Традиции и обычаи

Перед Рождеством (13 января — Васильев вечер) крестьяне забивали свиней и гусей. По внутренностям животных гадали о предстоящей зиме: пустой желудок предсказывал долгую холодную зиму, гладкая селезенка — суровую, а широкая печень без жира — теплую. Из свиных желудков готовили сытные блюда — кендюх или требуху. Святая Анисия считалась покровительницей от болезней желудка, поэтому в этот день устраивали обильные мясные застолья и принимали гостей. Это был день семейных встреч и веселых гуляний.

Что принято делать 12 января 2025

Приготовлять и есть блюда из свинины, в особенности — из субпродуктов, такие как кендюх или требуха — традиция, напрямую связанная с закланием скота.

  • Ходить в гости, устраивать праздничные застолья — способ укрепить семейные и дружеские связи.
  • Гадать по внутренностям забитых свиней — предсказание погоды на предстоящую зиму.
  • Радоваться зиме, какова бы она ни была — позитивный настрой являлся важным элементом народной культуры.

Чего нельзя делать 12 января 2025

  • Поднимать чужие вещи на улице — примета, предупреждающая о возможных неприятностях.
  • Заниматься рукоделием — вероятно, связанно с общим настроением праздника и важностью духовной составляющей.
  • Сетовать на погоду — положительный настрой и благодарность за все, что есть, считались более важными.
  • Брать подарки у незнакомцев – считалось, что это может привлечь беду.
  • Поднимать вещи на перекрестке – это сулит несчастья.
  • Есть соленую пищу — это может привести к проблемам со здоровьем.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 января 2025:

  • Апостола от 70-ти Тимона, епископа Бострийского
  • Святого Макария, митрополита Московского
  • Священномученика Зотика Сиропитателя, пресвитера
  • 6-ой день Святок

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12 января — день памяти святой мученицы Анисии Солунской, в народном календаре известной под разными именами: Анисьин день, Анисья Зимняя, Анисья-Желудочница, Порезуха. Приметы, традиции, что категорически нельзя делать в этот день — в материале URA.RU. История святой Анисии Анисия Солунская жила в III веке в греческом городе Салоник, отличалась красотой и умом, но предпочла богатство и замужество молитвам и служению Богу. После смерти родителей она раздала свое имущество бедным и жила почти как отшельница. Ее мученическая смерть от руки воина, который пытался силой заставить ее участвовать в языческом празднике, сделала ее образ символом веры и стойкости. Мощи Анисии покоятся в базилике Святого Димитрия в Салониках. Анисию прозвали «Желудочницей» из-за обычая резать свиней в ее день и готовить из их желудков различные блюда, например, кендюх. Также Святой Анисье молились об избавлении проблем с желудком. Традиции и обычаи Перед Рождеством (13 января — Васильев вечер) крестьяне забивали свиней и гусей. По внутренностям животных гадали о предстоящей зиме: пустой желудок предсказывал долгую холодную зиму, гладкая селезенка — суровую, а широкая печень без жира — теплую. Из свиных желудков готовили сытные блюда — кендюх или требуху. Святая Анисия считалась покровительницей от болезней желудка, поэтому в этот день устраивали обильные мясные застолья и принимали гостей. Это был день семейных встреч и веселых гуляний. Что принято делать 12 января 2025 Приготовлять и есть блюда из свинины, в особенности — из субпродуктов, такие как кендюх или требуха — традиция, напрямую связанная с закланием скота. Чего нельзя делать 12 января 2025 Какие еще церковные праздники отмечают 12 января 2025:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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