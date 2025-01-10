В Челябинске цены на туры в Китай выросли на 60%

Среди туристов из Челябинска с лета 2024 года растет спрос на туры в Китай. Как сообщил URA.RU директор по развитию турфирмы «Слетать.ру» Радий Садуртинов, за полгода стоимость путевок с вылетом из Екатеринбурга выросла на 50 — 60%.
«Очень сильно вырос спрос на Китай. Летом „Аэрофлот“ запустил туда регулярные вылеты из Екатеринбурга. Поначалу было очень дешево: наши туристы летали на десять ночей за 134 тысячи рублей на двоих с завтраками. К концу года, когда направление стало крайне популярным, стоимость выросла до 200 — 220 тысяч рублей на двоих», — рассказал URA.RU Садуртинов.
Эксперт уточнил, что КНР продолжает пользоваться большой популярностью несмотря на рост цен. Он отметил, что челябинцев также привлекает возможность познакомиться с альтернативной медициной.
«Популярность растет и потому, что там можно подлечиться. Направление предлагает иглоукалывание, массажи, манипуляции с банками и глиной. В общем, чего там только нет. Туристы за путешествие успевают провести полный курс того же иглоукалывания», — поделился с URA.RU Садуртинов.
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