12 января 2025
11 января 2025

Челябинские спасатели помогли туристу, прошедшему 14 километров по лесу на протезе

Прошедшему 14 километров по лесу на протезе мужчине потребовалась помощь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина с протезом на ноге не смог продолжить обратный путь
Мужчина с протезом на ноге не смог продолжить обратный путь Фото:

В национальном парке «Таганай», расположенном в Челябинской области, за помощью к спасателям обратился турист. Он прошел 14 километров по горным тропам на протезе. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе региона.

«Спасатели златоустовского отряда помогли мужчине вернутся из пешего похода по горным склонам Таганая. Мужчина с ограниченными мобильными возможностями смог преодолеть 14 километров, но сил вернуться назад уже не оставалось. Некоторое время назад мужчина вернулся к активному образу жизни благодаря протезу ноги», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области.

Турист надеялся, что ему удастся отдохнуть и отправиться в обратный путь. Но пришлось обратиться к спасателям. Его доставили в город на снегоходе. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

Как ранее писало URA.RU, спасателям пришлось эвакуировать из зимнего леса туриста в летних кроссовках. Молодой человек отправился на прогулку по хребту Уреньга в обуви не по сезону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В национальном парке «Таганай», расположенном в Челябинской области, за помощью к спасателям обратился турист. Он прошел 14 километров по горным тропам на протезе. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе региона. «Спасатели златоустовского отряда помогли мужчине вернутся из пешего похода по горным склонам Таганая. Мужчина с ограниченными мобильными возможностями смог преодолеть 14 километров, но сил вернуться назад уже не оставалось. Некоторое время назад мужчина вернулся к активному образу жизни благодаря протезу ноги», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области. Турист надеялся, что ему удастся отдохнуть и отправиться в обратный путь. Но пришлось обратиться к спасателям. Его доставили в город на снегоходе. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. Как ранее писало URA.RU, спасателям пришлось эвакуировать из зимнего леса туриста в летних кроссовках. Молодой человек отправился на прогулку по хребту Уреньга в обуви не по сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...