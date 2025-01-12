Челябинские спасатели помогли туристу, прошедшему 14 километров по лесу на протезе

В национальном парке «Таганай», расположенном в Челябинской области, за помощью к спасателям обратился турист. Он прошел 14 километров по горным тропам на протезе. Об этом рассказали в поисково-спасательной службе региона.
«Спасатели златоустовского отряда помогли мужчине вернутся из пешего похода по горным склонам Таганая. Мужчина с ограниченными мобильными возможностями смог преодолеть 14 километров, но сил вернуться назад уже не оставалось. Некоторое время назад мужчина вернулся к активному образу жизни благодаря протезу ноги», — сообщила пресс-служба ПСС Челябинской области.
Турист надеялся, что ему удастся отдохнуть и отправиться в обратный путь. Но пришлось обратиться к спасателям. Его доставили в город на снегоходе. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.
Как ранее писало URA.RU, спасателям пришлось эвакуировать из зимнего леса туриста в летних кроссовках. Молодой человек отправился на прогулку по хребту Уреньга в обуви не по сезону.
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