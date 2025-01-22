22 января 2025

Пермяков будут штрафовать за шум днем

© Служба новостей «URA.RU»
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Шуметь нельзя с 13:00 до 15:00
Шуметь нельзя с 13:00 до 15:00 Фото:

В Пермском крае ввели штрафы за нарушение тишины в дневное время. Законопроект о тишине с 13:00 до 15:00 приняло 23 января заксобрание Прикамья во втором чтении, трансляция проходит на сайте парламента.

«К законопроекту поступило восемь поправок. Все они были рассмотрены. Прошу принять законопроект во втором чтении», — отметила руководитель рабочей группы по доработке документа депутат Татьяна Абдуллина.

В часы тишины запрещено громко смотреть телевизор, слушать музыку, запускать пиротехнику, сверлить, играть на музыкальных инструментах, ездить на шумных автомобилях и вообще всячески шуметь. Штрафы для граждан за нарушение составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Автором законопроекта стал руководитель фракции ЛДПР в ЗС Олег Постников.

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В Пермском крае ввели штрафы за нарушение тишины в дневное время. Законопроект о тишине с 13:00 до 15:00 приняло 23 января заксобрание Прикамья во втором чтении, трансляция проходит на сайте парламента. «К законопроекту поступило восемь поправок. Все они были рассмотрены. Прошу принять законопроект во втором чтении», — отметила руководитель рабочей группы по доработке документа депутат Татьяна Абдуллина. В часы тишины запрещено громко смотреть телевизор, слушать музыку, запускать пиротехнику, сверлить, играть на музыкальных инструментах, ездить на шумных автомобилях и вообще всячески шуметь. Штрафы для граждан за нарушение составят от двух до трех тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. Автором законопроекта стал руководитель фракции ЛДПР в ЗС Олег Постников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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