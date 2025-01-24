В центре Екатеринбурга трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото

24 января 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

Движение трамваев парализовано (архивное фото) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Екатеринбурге днем 24 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Из-за этого в пробку встали порядка семи составов, рассказал очевидец. «На перекрестке Ленина и Луначарского 13-й трамвай сошел с рельсов. Семь трамваев не могут уехать», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. «Трамвай следовал со станции 40 лет ВЛКСМ, на узле „гостиница Исеть“, со слов водителя, под вагоном перевелась стрелка. После приезда аварийных служб движение было восстановлено. Задержка составила 36 минут», — пояснили там. telegram-канал «Злой Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 24 января на пересечении проспекта Ленина и улицы Луначарского трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Из-за этого в пробку встали порядка семи составов, рассказал очевидец. «На перекрестке Ленина и Луначарского 13-й трамвай сошел с рельсов. Семь трамваев не могут уехать», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. «Трамвай следовал со станции 40 лет ВЛКСМ, на узле „гостиница Исеть“, со слов водителя, под вагоном перевелась стрелка. После приезда аварийных служб движение было восстановлено. Задержка составила 36 минут», — пояснили там.