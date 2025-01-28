Семья финалистки «Мисс Екатеринбург», застрявшая в Индии, вернулась в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, пассажиры, поездка, перелет, вылет за границу
Супруг и мать Птухиной прилетели 25 января Фото:

Супруг и мать финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной, которых не выпускали из Индии из-за потери паспортов во время отпуска, вернулись домой. Им удалось найти двух россиян, которые подтвердили в консульстве их гражданство, рассказала URA.RU модель.

«Мама и муж нашли двух россиян, которые в письменном виде подтвердили их гражданство. Консульство выдало им документ, позволяющий улететь в Россию. Дома они оказались уже 25 января», — сказала Птухина.

Ирина вместе с семимесячной дочкой тоже была в Индии, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где родственники потеряли паспорта. Девушке пришлось улететь в Екатеринбург из-за ребенка, где она начала поиски россиян, которые помогут застрявшим. Птухина объясняла, что консульство требовало доказательств гражданства, а туроператор игнорировал ее обращения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Супруг и мать финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной, которых не выпускали из Индии из-за потери паспортов во время отпуска, вернулись домой. Им удалось найти двух россиян, которые подтвердили в консульстве их гражданство, рассказала URA.RU модель. «Мама и муж нашли двух россиян, которые в письменном виде подтвердили их гражданство. Консульство выдало им документ, позволяющий улететь в Россию. Дома они оказались уже 25 января», — сказала Птухина. Ирина вместе с семимесячной дочкой тоже была в Индии, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где родственники потеряли паспорта. Девушке пришлось улететь в Екатеринбург из-за ребенка, где она начала поиски россиян, которые помогут застрявшим. Птухина объясняла, что консульство требовало доказательств гражданства, а туроператор игнорировал ее обращения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...