Семья финалистки «Мисс Екатеринбург», застрявшая в Индии, вернулась в Россию

28 января 2025 в 17:01 Размер текста - 17 +

Супруг и мать Птухиной прилетели 25 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Супруг и мать финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной, которых не выпускали из Индии из-за потери паспортов во время отпуска, вернулись домой. Им удалось найти двух россиян, которые подтвердили в консульстве их гражданство, рассказала URA.RU модель. «Мама и муж нашли двух россиян, которые в письменном виде подтвердили их гражданство. Консульство выдало им документ, позволяющий улететь в Россию. Дома они оказались уже 25 января», — сказала Птухина. Ирина вместе с семимесячной дочкой тоже была в Индии, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где родственники потеряли паспорта. Девушке пришлось улететь в Екатеринбург из-за ребенка, где она начала поиски россиян, которые помогут застрявшим. Птухина объясняла, что консульство требовало доказательств гражданства, а туроператор игнорировал ее обращения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруг и мать финалистки «Мисс Екатеринбург — 2021» Ирины Птухиной, которых не выпускали из Индии из-за потери паспортов во время отпуска, вернулись домой. Им удалось найти двух россиян, которые подтвердили в консульстве их гражданство, рассказала URA.RU модель. «Мама и муж нашли двух россиян, которые в письменном виде подтвердили их гражданство. Консульство выдало им документ, позволяющий улететь в Россию. Дома они оказались уже 25 января», — сказала Птухина. Ирина вместе с семимесячной дочкой тоже была в Индии, однако пропустила поездку на экскурсию в Малибу, где родственники потеряли паспорта. Девушке пришлось улететь в Екатеринбург из-за ребенка, где она начала поиски россиян, которые помогут застрявшим. Птухина объясняла, что консульство требовало доказательств гражданства, а туроператор игнорировал ее обращения.