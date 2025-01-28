Арт-объект в виде девятиметрового коня сожгут на Масленицу в «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область). Там же гостям предложат узнать предсказание по натальному блину от Бабы Яги. Фестиваль будет проходить весь день 2 марта, рассказали URA.RU организаторы праздника.
«В народе существует кукла-оберег, олицетворяющая солнечного коня, — это настоящий защитник и помощник во всех начинаниях. Она символизирует плодородие, приносит в дом удачу и благополучие, а также оберегает от невзгод», — сказала директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова. Сжигание чучела в 18:00 станет кульминацией праздника.
В завершение мероприятия зрителям покажут фаер-шоу. Закрытие площадки запланировано в 19:00. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят порядка 3500 человек.
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