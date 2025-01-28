28 января 2025

Гигантского коня сожгут на Масленицу под Екатеринбургом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, огонь, масленица, сжигание чучела
Сжигание чучела станет кульминацией праздника Фото:

Арт-объект в виде девятиметрового коня сожгут на Масленицу в «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область). Там же гостям предложат узнать предсказание по натальному блину от Бабы Яги. Фестиваль будет проходить весь день 2 марта, рассказали URA.RU организаторы праздника.

«В народе существует кукла-оберег, олицетворяющая солнечного коня, — это настоящий защитник и помощник во всех начинаниях. Она символизирует плодородие, приносит в дом удачу и благополучие, а также оберегает от невзгод», — сказала директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова. Сжигание чучела в 18:00 станет кульминацией праздника.

В завершение мероприятия зрителям покажут фаер-шоу. Закрытие площадки запланировано в 19:00. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят порядка 3500 человек.

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Арт-объект в виде девятиметрового коня сожгут на Масленицу в «Парке сказов» в Арамиле (Свердловская область). Там же гостям предложат узнать предсказание по натальному блину от Бабы Яги. Фестиваль будет проходить весь день 2 марта, рассказали URA.RU организаторы праздника. «В народе существует кукла-оберег, олицетворяющая солнечного коня, — это настоящий защитник и помощник во всех начинаниях. Она символизирует плодородие, приносит в дом удачу и благополучие, а также оберегает от невзгод», — сказала директор «Парка Сказов» Алиса Ларионова. Сжигание чучела в 18:00 станет кульминацией праздника. В завершение мероприятия зрителям покажут фаер-шоу. Закрытие площадки запланировано в 19:00. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят порядка 3500 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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