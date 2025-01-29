Shot выяснил, как автор «Метро» Глуховский* смог спасти недвижимость в Москве

Shot: Глуховский* смог спасти элитные квартиры в Москве, переписав их на мать
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Иноагент Глуховский, чтобы не потерять квартиры, вовремя оформил свою недвижимость на мать
Иноагент Глуховский, чтобы не потерять квартиры, вовремя оформил свою недвижимость на мать Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Писатель Дмитрий Глуховский (признан Минюстом РФ иноагентом) переписал элитные квартиры в центре Москвы на свою мать. Речь идет о двух апартаментах на улице Петровке.

«Писатель-иноагент Дмитрий Глуховский* успел спасти свои элитные квартиры в самом центре Москвы», — сообщил telegram-канал Shot. Обе свои квартиры в доме на Петровке, 30/7, писатель переписал на свою 72-летнюю маму Ларису Вениаминовну.

Апартаменты Глуховского оцениваются примерно в 210 миллионов рублей. Передача имущества произошла в сентябре 2023 года, за полтора месяца до того, как писатель был заочно приговорен к восьми годам колонии.

Глуховский — автор романа «Метро 2033», который перевели на 37 языков мира. Также среди его произведений: «Сумерки», «Метро 2034», «Будущее», «Текст».

Ранее писатель Глуховский* был признан в России иноагентом. Сообщается, что на протяжении нескольких лет писатель получал финансирование от зарубежных организаций. Еще одной причиной для присвоения Глуховскому статуса иностранного агента стало его активное участие в интервью медиа, уже признанным иноагентами, а также распространение их материалов через социальные сети.

Басманный районный суд Москвы вынес заочное решение о приговоре Глуховскому в восемь лет лишения свободы с последующим четырехлетним запретом на управление или администрирование онлайн-платформ. Согласно обвинениям, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года, находясь за пределами России, Глуховский размещал в социальных сетях информацию, содержащую поддельные доказательства противоправных действий военнослужащих РФ во время проведения специальной военной операции на территории Украины. За это Глуховский был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

*Дмитрий Глуховский признан Минюстом РФ иноагентом

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Писатель Дмитрий Глуховский (признан Минюстом РФ иноагентом) переписал элитные квартиры в центре Москвы на свою мать. Речь идет о двух апартаментах на улице Петровке. «Писатель-иноагент Дмитрий Глуховский* успел спасти свои элитные квартиры в самом центре Москвы», — сообщил telegram-канал Shot. Обе свои квартиры в доме на Петровке, 30/7, писатель переписал на свою 72-летнюю маму Ларису Вениаминовну. Апартаменты Глуховского оцениваются примерно в 210 миллионов рублей. Передача имущества произошла в сентябре 2023 года, за полтора месяца до того, как писатель был заочно приговорен к восьми годам колонии. Ранее писатель Глуховский* был признан в России иноагентом. Сообщается, что на протяжении нескольких лет писатель получал финансирование от зарубежных организаций. Еще одной причиной для присвоения Глуховскому статуса иностранного агента стало его активное участие в интервью медиа, уже признанным иноагентами, а также распространение их материалов через социальные сети. Басманный районный суд Москвы вынес заочное решение о приговоре Глуховскому в восемь лет лишения свободы с последующим четырехлетним запретом на управление или администрирование онлайн-платформ. Согласно обвинениям, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года, находясь за пределами России, Глуховский размещал в социальных сетях информацию, содержащую поддельные доказательства противоправных действий военнослужащих РФ во время проведения специальной военной операции на территории Украины. За это Глуховский был заочно арестован и объявлен в международный розыск. *Дмитрий Глуховский признан Минюстом РФ иноагентом
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