В России проходит Неделя памяти жертв Холокоста. В разных регионах страны мероприятия организованы Российским еврейским конгрессом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.
«27 января в Еврейском музее и центре толерантности состоялась мемориальная церемония, участие в которой принял руководитель ФАДН Игорь Баринов», — сообщает пресс-служба агентства. В тот же день в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии «Хранитель памяти», которую присуждают за вклад в сохранение памяти о Холокосте.
За годы существования премии ее лауреатами становились известные политики, представители искусства и общественные деятели. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФАДН Игорь Баринов, режиссеры Дмитрий Бертман и Сергей Урсуляк, президент Фонда «Холокост» Алла Гербер.
Памятные мероприятия, организованные совместно с ФАДН, также прошли на территории Еврейской автономной области, в Мурманской, Воронежской и Томской областях, в Чувашской республике. Это были церемонии зажигания свечей, уроки памяти для старшеклассников, тематические выставки и кинопоказы.
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