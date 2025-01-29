В России проходит Неделя памяти жертв Холокоста

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В России почтили память жертв Холокоста
В России почтили память жертв Холокоста Фото:

В России проходит Неделя памяти жертв Холокоста. В разных регионах страны мероприятия организованы Российским еврейским конгрессом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей.

«27 января в Еврейском музее и центре толерантности состоялась мемориальная церемония, участие в которой принял руководитель ФАДН Игорь Баринов», — сообщает пресс-служба агентства. В тот же день в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии «Хранитель памяти», которую присуждают за вклад в сохранение памяти о Холокосте.

За годы существования премии ее лауреатами становились известные политики, представители искусства и общественные деятели. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФАДН Игорь Баринов, режиссеры Дмитрий Бертман и Сергей Урсуляк, президент Фонда «Холокост» Алла Гербер.

Памятные мероприятия, организованные совместно с ФАДН, также прошли на территории Еврейской автономной области, в Мурманской, Воронежской и Томской областях, в Чувашской республике. Это были церемонии зажигания свечей, уроки памяти для старшеклассников, тематические выставки и кинопоказы.

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В России проходит Неделя памяти жертв Холокоста. В разных регионах страны мероприятия организованы Российским еврейским конгрессом при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. «27 января в Еврейском музее и центре толерантности состоялась мемориальная церемония, участие в которой принял руководитель ФАДН Игорь Баринов», — сообщает пресс-служба агентства. В тот же день в Москве прошла церемония вручения ежегодной премии «Хранитель памяти», которую присуждают за вклад в сохранение памяти о Холокосте. За годы существования премии ее лауреатами становились известные политики, представители искусства и общественные деятели. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ФАДН Игорь Баринов, режиссеры Дмитрий Бертман и Сергей Урсуляк, президент Фонда «Холокост» Алла Гербер. Памятные мероприятия, организованные совместно с ФАДН, также прошли на территории Еврейской автономной области, в Мурманской, Воронежской и Томской областях, в Чувашской республике. Это были церемонии зажигания свечей, уроки памяти для старшеклассников, тематические выставки и кинопоказы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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