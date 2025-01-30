Трамп не понимает, почему стала возможна катастрофа в аэропорту Вашингтона

Авиакатастрофу, в результате которой пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом в аэропорту Вашингтона, можно было предотвратить, сообщил президент США Дональд Трамп. Он выразил непонимание того, как это происшествие стало возможно.
«Вертолет летел прямо на самолет в течение длительного периода времени. Ясная ночь, огни на самолете горели, почему вертолет не поднялся или не опустился, или не повернул? Почему диспетчерская вышка не сказала вертолету, что делать... Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. Плохо!!!» — написал Трамп в своем telegram-канале.
После столкновения с вертолетом Black Hawk пассажирский самолет раскололся на две части и упал в реку Потомак на глубину около двух метров. На борту воздушного судна находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. В настоящее время спасательные службы активно занимаются поиском выживших. Из воды уже извлекли 19 тел погибших. Подробнее о ЧП — в материале URA.RU.
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