Смоленская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе станции.
«Смоленская АЭС работает в штатном режиме», — говорится в telegram-канале станции. В пресс-службе отметили, что все три энергоблока станции продолжают функционировать и обеспечивать стабильное энергоснабжение.
Сегодня, 17 августа, над территорией Смоленской АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа «Спис». Об этом сообщили в ФСБ России. По данным ведомства, благодаря оперативной работе террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики была сорвана. В Минобороны РФ также подтвердили эту информацию.
