Смоленская АЭС работает в штатном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вс три энергоблока смоленской АЭС продолжают функционировать (архивное фото)
Вс три энергоблока смоленской АЭС продолжают функционировать (архивное фото) Фото:

Смоленская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе станции.

«Смоленская АЭС работает в штатном режиме», — говорится в telegram-канале станции. В пресс-службе отметили, что все три энергоблока станции продолжают функционировать и обеспечивать стабильное энергоснабжение.

Сегодня, 17 августа, над территорией Смоленской АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа «Спис». Об этом сообщили в ФСБ России. По данным ведомства, благодаря оперативной работе террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики была сорвана. В Минобороны РФ также подтвердили эту информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Смоленская атомная электростанция продолжает работу в штатном режиме после попытки атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе станции. «Смоленская АЭС работает в штатном режиме», — говорится в telegram-канале станции. В пресс-службе отметили, что все три энергоблока станции продолжают функционировать и обеспечивать стабильное энергоснабжение. Сегодня, 17 августа, над территорией Смоленской АЭС с помощью средств радиоэлектронной борьбы был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа «Спис». Об этом сообщили в ФСБ России. По данным ведомства, благодаря оперативной работе террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики была сорвана. В Минобороны РФ также подтвердили эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...