Беглов: в Петербурге введут новую информационную систему для такси

В Санкт-Петербурге наблюдается значительный рост в секторе такси. Одним из важных шагов в развитии отрасли станет введение новой региональной информационной системы в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«В Петербурге растет спрос на услуги такси. Город делает все необходимое, чтобы этот транспорт был современным, комфортным и безопасным для пассажиров. В 2025 году Петербург планирует перевести работу легковых такси на новую региональную информационную систему. Она позволит уменьшить сроки рассмотрения заявлений и документов, снизить административные барьеры для профильного бизнеса, а также обеспечит сбор и анализ всех данных о перевозках», — заявил Александр Беглов, его слова приводит сайт администрации города.
Система будет направлена на упрощение процесса рассмотрения заявлений и документов, снижение административных барьеров и сбор аналитических данных о перевозках. Это позволит перевозчикам и службам заказа такси более эффективно взаимодействовать с государственными органами.
К 2025 году средний возраст автомобилей в реестре такси снизится до 3,6 лет, что положительно скажется на экологии города. Новые машины, соответствующие строгим экологическим стандартам, будут способствовать улучшению качества воздуха и снижению выбросов. Губернатор также акцентировал внимание на развитии системы социального такси, которая является важной частью социальной поддержки населения. В 2024 году было отобрано 27 организаций, которые обеспечивают транспортные услуги для льготных категорий граждан. Городской бюджет компенсирует от 50% до 90% стоимости перевозок, облегчая доступность такси для нуждающихся слоев населения.
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