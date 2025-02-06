У ответственной за свердловский туризм забрали полномочия на фоне скандала с субсидиями

В Свердловской области перераспределили полномочия в сфере туризма

06 февраля 2025 в 14:21 Размер текста - 17 +

Эльмиру Туканову от части бюджетных процессов отстранили, сама она это отрицает Фото: Илья Московец © URA.RU С 2025 года распределять федеральные и областные субсидии на туризм в Свердловской области будут сами муниципалитеты, а не региональный департамент развития туризма, как раньше. Не последнюю роль в лишении ДРТ (возглавляет Эльмира Туканова) полномочий сыграл скандал с аффилированными с Baden Family компаниями, которые не смогли освоить субсидию от Минэкономразвития РФ и вынуждены были вернуть ее, рассказал URA.RU осведомленный источник. При этом в ДРТ информацию опровергли. «Централизованное распределение особенно федеральных денег требует определенных компетенций, аудита. К ДРТ по этой части есть вопросы», — поделился собеседник. Новость по теме Свердловская область на пороге фиаско: провален федеральный проект под руководством топ-чиновницы При этом, как указывал на недавней пресс-конференции замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий туристическую отрасль, такое перераспределение позволит эффективнее использовать деньги, ведь муниципалитеты лучше знают, какие турпроекты приоритетнее. «В предыдущие два года мы больше грантовой поддержки давали предпринимателям. В этом году обсуждаем, что лучше больше муниципалитетам дать на туристические коды города, потому что мы понимаем, что на грантовую поддержку заявляются одни и те же. Надо менять приоритеты, к тому же муниципалитеты активно идут с темой туркодов — это и знаки навигации, и вывески, и таблички, и общественные туалеты», — говорил Ионин. Как ранее сообщало URA.RU, в 2023 году несколько компаний, аффилированных с Baden Family, получили через ДРТ федеральный грант на строительство домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, но в срок реализовать проект не успели. В итоге региону пришлось вернуть 217,3 млн рублей в федеральный бюджет. Проверку даже проводила прокуратура региона. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Эльмире Тукановой, она переадресовала в департамент информационной политики. Там пояснили: ДРТ на условиях софинансирования дает следующие субсидии из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и гостеприимство»: муниципалитетам на поддержку региональных проектов по развитию общественной территории, в том числе по обустройству туристского центра города;

юрлицам на программы поддержки и продвижения событийных мероприятий;

юрлицам и индивидуальным предпринимателям на поддержку общественных инициатив, на проекты по развитие туристской инфраструктуры. «Департамент организует прием заявок и их направление в Министерство экономики РФ, которое проводит отбор. Администрации муниципальных образований не являются сторонами соглашения в рамках реализации нацпроекта „Туризм и гостеприимство“, не наделены полномочиями по проведению отборов и реализации мероприятий проекта», — заявили там. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 2025 года распределять федеральные и областные субсидии на туризм в Свердловской области будут сами муниципалитеты, а не региональный департамент развития туризма, как раньше. Не последнюю роль в лишении ДРТ (возглавляет Эльмира Туканова) полномочий сыграл скандал с аффилированными с Baden Family компаниями, которые не смогли освоить субсидию от Минэкономразвития РФ и вынуждены были вернуть ее, рассказал URA.RU осведомленный источник. При этом в ДРТ информацию опровергли. «Централизованное распределение особенно федеральных денег требует определенных компетенций, аудита. К ДРТ по этой части есть вопросы», — поделился собеседник. При этом, как указывал на недавней пресс-конференции замгубернатора Дмитрий Ионин, курирующий туристическую отрасль, такое перераспределение позволит эффективнее использовать деньги, ведь муниципалитеты лучше знают, какие турпроекты приоритетнее. «В предыдущие два года мы больше грантовой поддержки давали предпринимателям. В этом году обсуждаем, что лучше больше муниципалитетам дать на туристические коды города, потому что мы понимаем, что на грантовую поддержку заявляются одни и те же. Надо менять приоритеты, к тому же муниципалитеты активно идут с темой туркодов — это и знаки навигации, и вывески, и таблички, и общественные туалеты», — говорил Ионин. Как ранее сообщало URA.RU, в 2023 году несколько компаний, аффилированных с Baden Family, получили через ДРТ федеральный грант на строительство домиков-палаток в Сысерти, под Новоуральском и в Реже, но в срок реализовать проект не успели. В итоге региону пришлось вернуть 217,3 млн рублей в федеральный бюджет. Проверку даже проводила прокуратура региона. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к Эльмире Тукановой, она переадресовала в департамент информационной политики. Там пояснили: ДРТ на условиях софинансирования дает следующие субсидии из федерального бюджета по нацпроекту «Туризм и гостеприимство»: «Департамент организует прием заявок и их направление в Министерство экономики РФ, которое проводит отбор. Администрации муниципальных образований не являются сторонами соглашения в рамках реализации нацпроекта „Туризм и гостеприимство“, не наделены полномочиями по проведению отборов и реализации мероприятий проекта», — заявили там.