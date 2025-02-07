У свердловчан отобрали автомобили и отправили бойцам на СВО. Фото

На СВО из Свердловской области отправили 11 конфискованных автомобилей

07 февраля 2025 в 18:26 Размер текста - 17 +

Бойцы будут использовать ТС для различных задач Фото: «Ветераны СВО и КТО» Из Полевского (Свердловская область) для участников СВО передали 11 автомобилей, ранее конфискованных и находившихся у Росимущества региона. Транспортные средства передали подразделениям Центрального военного округа. Фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» взял на себя все расходы на транспортировку, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Подобная практика в нашем регионе осуществляется впервые, и если она закрепится, то в нашей области есть много конфискованных автомобилей, которые могут принести пользу нашим ребятам на передовой», — отметил директор фонда Сергей Павленко. Среди отправленных на передовую автомобилей Nissan Qashqai, Renault Logan, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Skoda Fabia, три автомобиля ВАЗ и мотоцикл Kayo basic. Эти транспортные средства будут не только своевременно обеспечивать войска необходимым снаряжением, но и оперативно спасать жизни пострадавших, сокращая время их доставки в медицинские учреждения. «Для наших военнослужащих машины будут очень полезны, и ребята уже на месте дооборудуют их под свои задачи», — добавил Павленко. В мероприятии принял участие руководитель территориального управления Росимущества Дмитрий Шалгин. Ранее URA.RU сообщало, что накануне Нового года Сергей Павленко, возглавляющий фонд «Ветераны СВО и КТО», проявил заботу и внимание к нуждающейся семье с восемью детьми. Павленко, сам будучи многодетным отцом и ветераном боевых действий, принял решение помочь семье, о которой ранее писало агентство. Он не только подарил им новый автомобиль, но и взял на себя расходы по оформлению страховки на транспортное средство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Полевского (Свердловская область) для участников СВО передали 11 автомобилей, ранее конфискованных и находившихся у Росимущества региона. Транспортные средства передали подразделениям Центрального военного округа. Фонд «Ветераны специальной военной и контртеррористических операций» взял на себя все расходы на транспортировку, сообщили URA.RU в пресс-службе организации. «Подобная практика в нашем регионе осуществляется впервые, и если она закрепится, то в нашей области есть много конфискованных автомобилей, которые могут принести пользу нашим ребятам на передовой», — отметил директор фонда Сергей Павленко. Среди отправленных на передовую автомобилей Nissan Qashqai, Renault Logan, Kia Sportage, Toyota Camry, Hyundai Solaris, Toyota Vitz, Toyota RAV4, Skoda Fabia, три автомобиля ВАЗ и мотоцикл Kayo basic. Эти транспортные средства будут не только своевременно обеспечивать войска необходимым снаряжением, но и оперативно спасать жизни пострадавших, сокращая время их доставки в медицинские учреждения. «Для наших военнослужащих машины будут очень полезны, и ребята уже на месте дооборудуют их под свои задачи», — добавил Павленко. В мероприятии принял участие руководитель территориального управления Росимущества Дмитрий Шалгин. Ранее URA.RU сообщало, что накануне Нового года Сергей Павленко, возглавляющий фонд «Ветераны СВО и КТО», проявил заботу и внимание к нуждающейся семье с восемью детьми. Павленко, сам будучи многодетным отцом и ветераном боевых действий, принял решение помочь семье, о которой ранее писало агентство. Он не только подарил им новый автомобиль, но и взял на себя расходы по оформлению страховки на транспортное средство.