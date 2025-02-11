В Брянской епархии опровергли слух о сборке дронов в женском монастыре

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На территории монастыря не задерживали группировку, собиравшую дроны (архивное фото)
На территории монастыря не задерживали группировку, собиравшую дроны (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

Информация о том, что в Николо-Одринском женском монастыре в Карачевском районе Брянской области арестовали группировку, собиравшую и запускавшую дроны, является фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Брянской епархии. Агентство и «Лапша Медиа» реализует совместный проект по опровержению недостоверной информации.

«Неправда. Ничего не было абсолютно», — сообщила собеседница агентства из Брянской епархии.

Ранее фейковая информация о монастыре распространилась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», но позже некоторые посты были удалены. Одна из пользовательниц, опубликовавших фейк, даже попросила прощения за распространение недостоверной информации. К фейковому сообщению был прикреплен кадр из видео, которое на самом деле было снято еще в 2019 году, тогда игумения Серафима давала интервью журналистам.

URA.RU также обращалось в УМВД и Оперативный штаб Брянской области. Но там сказали, что не уполномочены давать комментарии по данной теме.

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Информация о том, что в Николо-Одринском женском монастыре в Карачевском районе Брянской области арестовали группировку, собиравшую и запускавшую дроны, является фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Брянской епархии. Агентство и «Лапша Медиа» реализует совместный проект по опровержению недостоверной информации. «Неправда. Ничего не было абсолютно», — сообщила собеседница агентства из Брянской епархии. Ранее фейковая информация о монастыре распространилась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», но позже некоторые посты были удалены. Одна из пользовательниц, опубликовавших фейк, даже попросила прощения за распространение недостоверной информации. К фейковому сообщению был прикреплен кадр из видео, которое на самом деле было снято еще в 2019 году, тогда игумения Серафима давала интервью журналистам. URA.RU также обращалось в УМВД и Оперативный штаб Брянской области. Но там сказали, что не уполномочены давать комментарии по данной теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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