В Брянской епархии опровергли слух о сборке дронов в женском монастыре

Информация о том, что в Николо-Одринском женском монастыре в Карачевском районе Брянской области арестовали группировку, собиравшую и запускавшую дроны, является фейком. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Брянской епархии. Агентство и «Лапша Медиа» реализует совместный проект по опровержению недостоверной информации.
«Неправда. Ничего не было абсолютно», — сообщила собеседница агентства из Брянской епархии.
Ранее фейковая информация о монастыре распространилась в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», но позже некоторые посты были удалены. Одна из пользовательниц, опубликовавших фейк, даже попросила прощения за распространение недостоверной информации. К фейковому сообщению был прикреплен кадр из видео, которое на самом деле было снято еще в 2019 году, тогда игумения Серафима давала интервью журналистам.
URA.RU также обращалось в УМВД и Оперативный штаб Брянской области. Но там сказали, что не уполномочены давать комментарии по данной теме.
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