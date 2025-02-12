В Европе пришли в ужас из-за российских беспилотников

Разведка Эстонии: российские беспилотники угрожают безопасности Эстонии и НАТО
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Эстонская разведка заявила, что российские беспилотники якобы угрожают их безопасности
Эстонская разведка заявила, что российские беспилотники якобы угрожают их безопасности Фото:

Эстонская служба внешней разведки выразила обеспокоенность по поводу развития технологий беспилотников в России, считая это угрозой для безопасности страны и НАТО. Об этом говорится в ежегодном отчете разведки страны.

«Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время», — утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год. 

В дополнение к этому, отчет указывает на укрепление позиций России в использовании беспилотных летательных аппаратов в долгосрочной перспективе благодаря опыту, полученному в ходе конфликта на Украине. Этот опыт, по мнению авторов документа, существенно способствует развитию беспилотных технологий в РФ.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подготовился к разрыву с Прибалтикой. На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел глава государства, основное внимание было уделено развитию Калининградской области в преддверии выхода Литвы, Латвии и Эстонии из общей с Россией энергетической системы.

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Эстонская служба внешней разведки выразила обеспокоенность по поводу развития технологий беспилотников в России, считая это угрозой для безопасности страны и НАТО. Об этом говорится в ежегодном отчете разведки страны. «Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время», — утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год.  В дополнение к этому, отчет указывает на укрепление позиций России в использовании беспилотных летательных аппаратов в долгосрочной перспективе благодаря опыту, полученному в ходе конфликта на Украине. Этот опыт, по мнению авторов документа, существенно способствует развитию беспилотных технологий в РФ. Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подготовился к разрыву с Прибалтикой. На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел глава государства, основное внимание было уделено развитию Калининградской области в преддверии выхода Литвы, Латвии и Эстонии из общей с Россией энергетической системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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