Эстонская служба внешней разведки выразила обеспокоенность по поводу развития технологий беспилотников в России, считая это угрозой для безопасности страны и НАТО. Об этом говорится в ежегодном отчете разведки страны.
«Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время», — утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год.
В дополнение к этому, отчет указывает на укрепление позиций России в использовании беспилотных летательных аппаратов в долгосрочной перспективе благодаря опыту, полученному в ходе конфликта на Украине. Этот опыт, по мнению авторов документа, существенно способствует развитию беспилотных технологий в РФ.
Ранее стало известно, что президент Владимир Путин подготовился к разрыву с Прибалтикой. На оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности, которое провел глава государства, основное внимание было уделено развитию Калининградской области в преддверии выхода Литвы, Латвии и Эстонии из общей с Россией энергетической системы.
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