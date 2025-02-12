В Петербурге спасатели эвакуируют 400-килограммового мужчину в больницу

В Санкт-Петербурге проводится операция по транспортировке 400-килограммового мужчины в больницу. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».
«400-килограммового петербуржца пытаются транспортировать в больницу из его квартиры на проспекте Луначарского», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пациенту, у которого подозревают пневмонию, требуется медицинская помощь.
Когда врачи скорой помощи прибыли на место и поняли, что не смогут самостоятельно транспортировать пациента из-за его веса, было принято решение вызвать на подмогу спасателей и сотрудников МЧС. Для успешной эвакуации из квартиры мужчины потребуется специальное оборудование и координация усилий нескольких служб.
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