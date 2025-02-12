В Петербурге спасатели эвакуируют 400-килограммового мужчину в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Было принято решение вызвать на подмогу спасателей и сотрудников МЧС
Было принято решение вызвать на подмогу спасателей и сотрудников МЧС Фото:

В Санкт-Петербурге проводится операция по транспортировке 400-килограммового мужчины в больницу. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке».

«400-килограммового петербуржца пытаются транспортировать в больницу из его квартиры на проспекте Луначарского», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пациенту, у которого подозревают пневмонию, требуется медицинская помощь.

Когда врачи скорой помощи прибыли на место и поняли, что не смогут самостоятельно транспортировать пациента из-за его веса, было принято решение вызвать на подмогу спасателей и сотрудников МЧС. Для успешной эвакуации из квартиры мужчины потребуется специальное оборудование и координация усилий нескольких служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге проводится операция по транспортировке 400-килограммового мужчины в больницу. Об этом сообщает telegram-канал «Mash на Мойке». «400-килограммового петербуржца пытаются транспортировать в больницу из его квартиры на проспекте Луначарского», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». Пациенту, у которого подозревают пневмонию, требуется медицинская помощь. Когда врачи скорой помощи прибыли на место и поняли, что не смогут самостоятельно транспортировать пациента из-за его веса, было принято решение вызвать на подмогу спасателей и сотрудников МЧС. Для успешной эвакуации из квартиры мужчины потребуется специальное оборудование и координация усилий нескольких служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...