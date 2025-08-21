Путин готов к встрече с Зеленским

Срочная новость
Президент России Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, если к этому моменту будут тщательно подготовлены все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне. Он также выразил сомнения в легитимности представителей Украины в случае подписания соглашений. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.
