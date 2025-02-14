14 февраля 2025

Пермяка осудили за публичное оправдание терроризма

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Прикамья разместил в сети материалы, содержащие признаки оправдания терроризма
Житель Прикамья разместил в сети материалы, содержащие признаки оправдания терроризма Фото:

Центральный окружной военный суд признал жителя Пермского края виновным в публичном оправдании терроризма, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. Подсудимый размещал в интернете материалы, оправдывающие террористический акт на Крымском мосту.

«Житель Пермского края разместил в сети информационные материалы, содержащие признаки оправдания террористического акта на Крымском мосту. Краевым УФСБ выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности», — сообщает пресс-служба ведомства.

Суд вынес решение о лишении жителя Пермского края свободы на шесть лет с дополнительным лишением права заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов на срок четыре года. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

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Центральный окружной военный суд признал жителя Пермского края виновным в публичном оправдании терроризма, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. Подсудимый размещал в интернете материалы, оправдывающие террористический акт на Крымском мосту. «Житель Пермского края разместил в сети информационные материалы, содержащие признаки оправдания террористического акта на Крымском мосту. Краевым УФСБ выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности», — сообщает пресс-служба ведомства. Суд вынес решение о лишении жителя Пермского края свободы на шесть лет с дополнительным лишением права заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов на срок четыре года. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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