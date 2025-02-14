Пермяка осудили за публичное оправдание терроризма

Центральный окружной военный суд признал жителя Пермского края виновным в публичном оправдании терроризма, сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ региона. Подсудимый размещал в интернете материалы, оправдывающие террористический акт на Крымском мосту.
«Житель Пермского края разместил в сети информационные материалы, содержащие признаки оправдания террористического акта на Крымском мосту. Краевым УФСБ выявлена и задокументирована противоправная деятельность гражданина, причастного к призывам к осуществлению террористической деятельности», — сообщает пресс-служба ведомства.
Суд вынес решение о лишении жителя Пермского края свободы на шесть лет с дополнительным лишением права заниматься администрированием интернет-сайтов и каналов на срок четыре года. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.
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