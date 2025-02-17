Украинский конфликт, несмотря на продолжающие боевые действия, фактически завершен. Об этом сообщил американский журнал The National Interest, подчеркнув, что большинство стран в мире результат конфликта, возможно, будет воспринят как победа России.
«Де-факто конфликт на Украине закончен. Трамп не заявлял об этом прямо, но общими усилиями американское руководство пришло к выводу, что боевые действия больше не могут продолжаться», — говорится в материале. При этом подчеркивается, что Россия одержала победу над Украиной, а, значит, и над НАТО.
В материале также отмечается, что в большинстве мировых стран результат украинского конфликта возможно будет воспринят как победа России. США, по словам авторов текста, могут под предлогом постепенного уменьшения помощи Киеву со временем начать отдаляться от НАТО, оставляя финансовые обязательства на плечах Евросоюза.
Если события будут развиваться в таком ключе, странам Европы может не хватить ресурсов для поддержки Украины в продолжении боевых действий. Это лишит Киев возможности участвовать в переговорах между РФ и Штатами. В материале подчеркнули, что, учитывая отсутствие возможности украинской стороны продолжать боевые действия без поддержки стран Североатлантического альянса, предположение о том, что Киев должен присутствовать на переговорах, кажется достаточно необоснованным.
Ранее спецпредставитель президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта Кит Келлог заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно уже в 2025 году. Так, активные боевые действия, предположительно, прекратятся в ближайшие шесть месяцев.
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