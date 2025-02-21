МИД РФ сообщил Литве о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С начала 2024 года российское посольство в Вильнюсе не получало ответа на обращения, заявили в МИД РФ
С начала 2024 года российское посольство в Вильнюсе не получало ответа на обращения, заявили в МИД РФ Фото:

Литовское посольство в Москве оповещено о прекращении Россией рассмотрения запросов на истребование личных документов граждан на основании принципа взаимности. Об этом говорится в приказе МИД РФ, который опубликован на официальном портале правовых актов.

«Посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — сказано в документе. Отмечается, что с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе оставались без ответа.

Ранее существовала практика обмена документами о регистрации актов гражданского состояния между странами. Теперь литовская сторона не сможет направлять свои запросы, так как российская перестала их рассматривать. Граждане на территории Литвы могут обратиться в посольство России в Вильнюсе по установленной процедуре для истребования своих личных документов, заключили в документе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Литовское посольство в Москве оповещено о прекращении Россией рассмотрения запросов на истребование личных документов граждан на основании принципа взаимности. Об этом говорится в приказе МИД РФ, который опубликован на официальном портале правовых актов. «Посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — сказано в документе. Отмечается, что с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе оставались без ответа. Ранее существовала практика обмена документами о регистрации актов гражданского состояния между странами. Теперь литовская сторона не сможет направлять свои запросы, так как российская перестала их рассматривать. Граждане на территории Литвы могут обратиться в посольство России в Вильнюсе по установленной процедуре для истребования своих личных документов, заключили в документе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...