МИД РФ сообщил Литве о прекращении рассмотрения запросов о документах граждан

Литовское посольство в Москве оповещено о прекращении Россией рассмотрения запросов на истребование личных документов граждан на основании принципа взаимности. Об этом говорится в приказе МИД РФ, который опубликован на официальном портале правовых актов.
«Посольство Литвы в Москве проинформировано о прекращении рассмотрения российской стороной запросов об истребовании личных документов граждан, направленных литовским диппредставительством», — сказано в документе. Отмечается, что с начала 2024 года обращения российского посольства в Вильнюсе оставались без ответа.
Ранее существовала практика обмена документами о регистрации актов гражданского состояния между странами. Теперь литовская сторона не сможет направлять свои запросы, так как российская перестала их рассматривать. Граждане на территории Литвы могут обратиться в посольство России в Вильнюсе по установленной процедуре для истребования своих личных документов, заключили в документе.
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