Заповедник «Басеги» получит имя ученого Пермского университета Георгия Воронова

Первый в Прикамье государственный заповедник «Басеги» получит имя профессора Пермского университета (ПГНИУ) Георгия Воронова. Именно он еще в 1970-х годах организовал экспедиции в район Басег, чтобы доказать необходимость создания заповедника, а потом долгие годы боролся за воплощение этой идеи. Решение о присвоении «Басегам» имени Воронова поддержал Ученый совет ПГНИУ.
«Ученый совет Пермского государственного национального исследовательского университета поддержал ходатайство о присвоении заповеднику „Басеги“ имени профессора Георгия Воронова. Ходатайство для рассмотрения будет направлено в Федеральное государственное бюджетное учреждение „Государственный природный заповедник „Басеги“ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации“, — указано на сайте вуза. Источники URA.RU говорят, что принципиальное согласие и заповедника, и министерства есть. Осталось провести формальные процедуры.
Заповедник «Басеги» расположен на территории Гремячинского и Горнозаводского округов. Его фауна насчитывает более 520 видов животных, в том числе свыше 45 редких. В «Басегах» есть 17 видов растений, которые не встречаются больше нигде в мире.
Георгий Воронов — Заслуженный эколог России, Заслуженный профессор Пермского университета, основатель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ. В 1978 году он организовал комплексные научные экспедиции в район Басег для подтверждения уникальности ландшафта, растительности, почвы, особенностей флоры и фауны этой территории. Воронов также считается создателем заповедника «Вишерский» и всей системы особо охраняемых природных территорий Пермского края. Ученый ушел из жизни в марте 2023 года.
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