Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Starbucks скоро может вернуться в РФ, потому что подала заявку на регистрацию товарного знака
Starbucks скоро может вернуться в РФ, потому что подала заявку на регистрацию товарного знака Фото:

Американская компания Starbucks подала документы для регистрации своего торгового знака в России. Об этом сообщили журналисты. По их мнению, этот шаг может свидетельствовать о планах компании возобновить свою деятельность на российском рынке в ближайшее время.

«Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России», — передает Life.ru. Документация, касающаяся регистрации американского бренда, рассматривается Роспатентом с мая 2024 года.

Еще в 2022 году Starbucks объявила о своем уходе с российского рынка, после чего права на бизнес были переданы рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. В результате заведения были перезапущены под новым брендом — Stars Coffee. Однако в феврале 2025 года стало известно, что Starbucks планирует вернуться на российский рынок. Сейчас рестораторам поступают официальные запросы о возможности транзакции за счет покупки их бизнеса на сумму 270 млн долларов (примерно 24,097 млрд рублей по текущему курсу). 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская компания Starbucks подала документы для регистрации своего торгового знака в России. Об этом сообщили журналисты. По их мнению, этот шаг может свидетельствовать о планах компании возобновить свою деятельность на российском рынке в ближайшее время. «Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России», — передает Life.ru. Документация, касающаяся регистрации американского бренда, рассматривается Роспатентом с мая 2024 года. Еще в 2022 году Starbucks объявила о своем уходе с российского рынка, после чего права на бизнес были переданы рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. В результате заведения были перезапущены под новым брендом — Stars Coffee. Однако в феврале 2025 года стало известно, что Starbucks планирует вернуться на российский рынок. Сейчас рестораторам поступают официальные запросы о возможности транзакции за счет покупки их бизнеса на сумму 270 млн долларов (примерно 24,097 млрд рублей по текущему курсу). 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...