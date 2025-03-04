Starbucks зарегистрировал товарный знак в России

Американская компания Starbucks подала документы для регистрации своего торгового знака в России. Об этом сообщили журналисты. По их мнению, этот шаг может свидетельствовать о планах компании возобновить свою деятельность на российском рынке в ближайшее время.
«Компания Starbucks подала заявку на регистрацию товарного знака в России», — передает Life.ru. Документация, касающаяся регистрации американского бренда, рассматривается Роспатентом с мая 2024 года.
Еще в 2022 году Starbucks объявила о своем уходе с российского рынка, после чего права на бизнес были переданы рэперу Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому. В результате заведения были перезапущены под новым брендом — Stars Coffee. Однако в феврале 2025 года стало известно, что Starbucks планирует вернуться на российский рынок. Сейчас рестораторам поступают официальные запросы о возможности транзакции за счет покупки их бизнеса на сумму 270 млн долларов (примерно 24,097 млрд рублей по текущему курсу).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.