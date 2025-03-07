В центре Екатеринбурга закрывается детский ресторан «Маша и Медведь» по мотивам одноименного мультфильма в жилом комплексе «Макаровский» на Олимпийской набережной. Свою работу заведение прекратит 10 марта. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ресторана.
«Ресторан „Маша и Медведь“ 10 марта завершает свою работу в локации ЖК „Макаровский“. Но это не прощание», — написал ресторан на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Заведение принадлежит компании Baden Family, которая владеет термами «Баден-Баден» на Уктусе. Ресторан переедет в их новые термы Badenland, которые строятся на месте бывшего торгового центра «Комсомолл».
«Мы решили перезапустить проект „Маши и Медведя“ в Badenland на наших же площадях. Нам это выгодно и удобно», — поделились в пресс-службе материнской компании.
Ранее URA.RU составляло подборку самых топовых мест Екатеринбурга. Жители города отмечали ресторан «Маша и Медведь», как место, где находится лучшая детская комната в столице Урала. Однако екатеринбуржцам не приглянулась, что в меню акценты сделаны не на русскую, а итальянскую, американскую и французскую кухню.
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