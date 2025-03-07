07 марта 2025

В элитном ЖК Екатеринбурга закрывается ресторан по мотивам «Маши и Медведя». Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан переедет в новый комплекс Badenland
Ресторан переедет в новый комплекс Badenland Фото:

В центре Екатеринбурга закрывается детский ресторан «Маша и Медведь» по мотивам одноименного мультфильма в жилом комплексе «Макаровский» на Олимпийской набережной. Свою работу заведение прекратит 10 марта. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ресторана.

«Ресторан „Маша и Медведь“ 10 марта завершает свою работу в локации ЖК „Макаровский“. Но это не прощание», — написал ресторан на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Заведение принадлежит компании Baden Family, которая владеет термами «Баден-Баден» на Уктусе. Ресторан переедет в их новые термы Badenland, которые строятся на месте бывшего торгового центра «Комсомолл».

«Мы решили перезапустить проект „Маши и Медведя“ в Badenland на наших же площадях. Нам это выгодно и удобно», — поделились в пресс-службе материнской компании.

Ранее URA.RU составляло подборку самых топовых мест Екатеринбурга. Жители города отмечали ресторан «Маша и Медведь», как место, где находится лучшая детская комната в столице Урала. Однако екатеринбуржцам не приглянулась, что в меню акценты сделаны не на русскую, а итальянскую, американскую и французскую кухню.

Ресторан будет работать в «Макаровском» до 10 марта
Ресторан будет работать в «Макаровском» до 10 марта
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В центре Екатеринбурга закрывается детский ресторан «Маша и Медведь» по мотивам одноименного мультфильма в жилом комплексе «Макаровский» на Олимпийской набережной. Свою работу заведение прекратит 10 марта. Эту информацию подтвердили URA.RU в пресс-службе ресторана. «Ресторан „Маша и Медведь“ 10 марта завершает свою работу в локации ЖК „Макаровский“. Но это не прощание», — написал ресторан на своей странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Заведение принадлежит компании Baden Family, которая владеет термами «Баден-Баден» на Уктусе. Ресторан переедет в их новые термы Badenland, которые строятся на месте бывшего торгового центра «Комсомолл». «Мы решили перезапустить проект „Маши и Медведя“ в Badenland на наших же площадях. Нам это выгодно и удобно», — поделились в пресс-службе материнской компании. Ранее URA.RU составляло подборку самых топовых мест Екатеринбурга. Жители города отмечали ресторан «Маша и Медведь», как место, где находится лучшая детская комната в столице Урала. Однако екатеринбуржцам не приглянулась, что в меню акценты сделаны не на русскую, а итальянскую, американскую и французскую кухню.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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