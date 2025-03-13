Турция хочет продлить срок освобождения Газпромбанка от санкций США

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Газпромбанк попал под санкции США в ноябре 2024 года
Газпромбанк попал под санкции США в ноябре 2024 года Фото:
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Турция обратится к США с просьбой продлить исключение Газпромбанка из санкций США. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства от турецких чиновников, такая мера необходима для оплаты поставок российского газа. «Срок освобождения Газпромбанка от санкций истекает 20 марта. Анкара работает над его продлением», — передает Bloomberg .

Ограничения против Газпромбанка введены Минфином США в ноябре 2024 года. Спустя месяц Турция получила от США исключение для Газпромбанка. Таким образом зарубежные потребители могут рассчитаться за российский газ.

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Турция обратится к США с просьбой продлить исключение Газпромбанка из санкций США. Об этом сообщает Bloomberg. По информации агентства от турецких чиновников, такая мера необходима для оплаты поставок российского газа. «Срок освобождения Газпромбанка от санкций истекает 20 марта. Анкара работает над его продлением», — передает Bloomberg . Ограничения против Газпромбанка введены Минфином США в ноябре 2024 года. Спустя месяц Турция получила от США исключение для Газпромбанка. Таким образом зарубежные потребители могут рассчитаться за российский газ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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