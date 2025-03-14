14 марта 2025

На трассе Пермь — Екатеринбург из-за ДТП скопилась огромная пробка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе перевернулся грузовик с дровами
На трассе перевернулся грузовик с дровами Фото:

На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от поселка Шадейка перевернулся грузовик с дровами. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка. 

«Утром 15 марта на дороге Пермь — Екатеринбург, недалеко от поселка Шадейка под Кунгуром, произошло ДТП. В течение некоторого времени дорога была закрыта для движения», — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что сейчас движение осуществляется по одной полосе. Автомобилисты в комментариях сервиса Яндекс Карты пишут, что движение по трассе постепенно возобновляется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается.

Пробка растянулась на километры
Пробка растянулась на километры
Фото:
Из грузовика высыпались дрова
Из грузовика высыпались дрова
Фото:

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На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от поселка Шадейка перевернулся грузовик с дровами. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка.  «Утром 15 марта на дороге Пермь — Екатеринбург, недалеко от поселка Шадейка под Кунгуром, произошло ДТП. В течение некоторого времени дорога была закрыта для движения», — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что сейчас движение осуществляется по одной полосе. Автомобилисты в комментариях сервиса Яндекс Карты пишут, что движение по трассе постепенно возобновляется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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