На трассе Пермь — Екатеринбург недалеко от поселка Шадейка перевернулся грузовик с дровами. Из-за этого образовалась многокилометровая пробка.
«Утром 15 марта на дороге Пермь — Екатеринбург, недалеко от поселка Шадейка под Кунгуром, произошло ДТП. В течение некоторого времени дорога была закрыта для движения», — сказано в сообщении, опубликованном в группе «ЧП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что сейчас движение осуществляется по одной полосе. Автомобилисты в комментариях сервиса Яндекс Карты пишут, что движение по трассе постепенно возобновляется. URA.RU направило запрос в Госавтоинспекцию Пермского края. Ответ ожидается.
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