20 марта 2025
19 марта 2025

В Петербурге мать по неосторожности ударила головой об дверь грудничка

© Служба новостей «URA.RU»
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В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении
В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении Фото:

В Петербурге госпитализировали трехмесячную девочку с серьезными травмами головы. Мать по неосторожности ударила дочь головой об дверь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«17 марта около 21 часа, когда ребенок находился на руках у 25-летней матери, при открывании двери в ванную комнату женщина по неосторожности ударила дочь головой об дверь», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Происшествие случилось в съемной квартире на Новгородском проспекте в Шушарах. После инцидента мать обратилась за советом к педиатру, который настоятельно рекомендовал посетить травмпункт.

Девочка была доставлена в Детскую больницу №1, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости и множественные гематомы. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Семья считается благополучной и не состоит на учете у социальных служб.

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В Петербурге госпитализировали трехмесячную девочку с серьезными травмами головы. Мать по неосторожности ударила дочь головой об дверь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «17 марта около 21 часа, когда ребенок находился на руках у 25-летней матери, при открывании двери в ванную комнату женщина по неосторожности ударила дочь головой об дверь», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Происшествие случилось в съемной квартире на Новгородском проспекте в Шушарах. После инцидента мать обратилась за советом к педиатру, который настоятельно рекомендовал посетить травмпункт. Девочка была доставлена в Детскую больницу №1, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости и множественные гематомы. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Семья считается благополучной и не состоит на учете у социальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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