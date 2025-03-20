В Петербурге мать по неосторожности ударила головой об дверь грудничка

В Петербурге госпитализировали трехмесячную девочку с серьезными травмами головы. Мать по неосторожности ударила дочь головой об дверь. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«17 марта около 21 часа, когда ребенок находился на руках у 25-летней матери, при открывании двери в ванную комнату женщина по неосторожности ударила дочь головой об дверь», — пишет АН «Оперативное прикрытие». Происшествие случилось в съемной квартире на Новгородском проспекте в Шушарах. После инцидента мать обратилась за советом к педиатру, который настоятельно рекомендовал посетить травмпункт.
Девочка была доставлена в Детскую больницу №1, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом правой теменной кости и множественные гематомы. В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь. Семья считается благополучной и не состоит на учете у социальных служб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.