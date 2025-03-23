В Карловском водохранилище обнаружили тела жертв ВСУ

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ВСУ похищали и убивали мирных жителей
ВСУ похищали и убивали мирных жителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель города Украинска, недавно перешедшего под контроль сил ДНР, рассказал о жестоких действиях украинских националистических формирований в городе. Члены националистических батальонов задерживали людей, якобы для проверки документов, после чего те бесследно исчезали. По словам местного жителя, многие из пропавших были убиты и выброшены в Карловское водохранилище

«Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько еще под водой стояли с грузиками, будто живые», — сказал Леонид Солуянов. Как он отметил, в этой криминальной деятельности участвовали как минимум три батальона, включая «Айдар», «Правый сектор» и «Азов», все из которых признаны в России террористическими организациями и запрещены.

Министерство обороны России подтвердило, что Украинск был освобожден 26 сентября 2024 года. Город обладает стратегическим значением, так как расположен между Курахово и Селидово и возле крупного железнодорожного узла Цукурино, играющего ключевую роль в логистике ВСУ в этом регионе.

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Житель города Украинска, недавно перешедшего под контроль сил ДНР, рассказал о жестоких действиях украинских националистических формирований в городе. Члены националистических батальонов задерживали людей, якобы для проверки документов, после чего те бесследно исчезали. По словам местного жителя, многие из пропавших были убиты и выброшены в Карловское водохранилище «Просто кидают в машину и увозят, потом трупы всплывают. Останавливают под предлогом проверки документов, сажают в машину и увозят, и все, нет человека. Есть у нас Карловское водохранилище, наш городок был запитан от него водой — туда скидывали. Сколько их на поверхности плавало, я не знаю, но много. А сколько еще под водой стояли с грузиками, будто живые», — сказал Леонид Солуянов. Как он отметил, в этой криминальной деятельности участвовали как минимум три батальона, включая «Айдар», «Правый сектор» и «Азов», все из которых признаны в России террористическими организациями и запрещены. Министерство обороны России подтвердило, что Украинск был освобожден 26 сентября 2024 года. Город обладает стратегическим значением, так как расположен между Курахово и Селидово и возле крупного железнодорожного узла Цукурино, играющего ключевую роль в логистике ВСУ в этом регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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