Массовая авария произошла на 1674-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» возле Бакала в Челябинской области. Пострадавших увезли на машинах скорой помощи в Сатку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
«Водитель грузовика SITRAK врезался в легковой автомобиль Lada Priora, совершавшей поворот в сторону Бакала. От удара Lada выбросило на встречную полосу, и машина столкнулась со встречной Hyundai», — рассказали URA.RU в ведомстве.
Два человека госпитализированы. Это пассажир Lada Priora и женщина-водитель Hyundai. На данном участке введено реверсивное движение.
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