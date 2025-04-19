19 апреля 2025

После массового ДТП на трассе М5 пострадавших увезли в челябинскую больницу. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте аварии ограничено движение
На месте аварии ограничено движение Фото:

Массовая авария произошла на 1674-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» возле Бакала в Челябинской области. Пострадавших увезли на машинах скорой помощи в Сатку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«Водитель грузовика SITRAK врезался в легковой автомобиль Lada Priora, совершавшей поворот в сторону Бакала. От удара Lada выбросило на встречную полосу, и машина столкнулась со встречной Hyundai», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Два человека госпитализированы. Это пассажир Lada Priora и женщина-водитель Hyundai. На данном участке введено реверсивное движение.

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Массовая авария произошла на 1674-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» возле Бакала в Челябинской области. Пострадавших увезли на машинах скорой помощи в Сатку. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона. «Водитель грузовика SITRAK врезался в легковой автомобиль Lada Priora, совершавшей поворот в сторону Бакала. От удара Lada выбросило на встречную полосу, и машина столкнулась со встречной Hyundai», — рассказали URA.RU в ведомстве. Два человека госпитализированы. Это пассажир Lada Priora и женщина-водитель Hyundai. На данном участке введено реверсивное движение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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