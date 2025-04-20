Юрист рассказал, как не попасть на штраф при сборе березового сока

Сбор березового сока в России возможен только при соблюдении ряда законодательных ограничений, иначе нарушителям грозят административные штрафы. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской Юридической Службы Юрий Телегин.
Юрист подчеркнул, что заготовка березового сока разрешена исключительно в лесах и на территориях, не входящих в особо охраняемые природные зоны. «Нарушение правил заготовки пищевых лесных ресурсов влечет наложение административного штрафа от 200 до 500 рублей. Если сок добывают в запрещенных местах или с использованием неразрешенных способов либо приспособлений — штраф составит от 500 до 1 тысячи рублей с возможной конфискацией орудий и продукции», — пояснил Телегин агентству Mail.ru.
За нарушение правил природопользования на особо охраняемых территориях физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 4 тысяч рублей, а должностные лица — от 15 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 тысяч рублей.
Эксперт добавил, что помимо административной ответственности, нарушители обязаны возместить ущерб, нанесенный деревьям. Также Телегин напомнил, что сбор березового сока запрещен в черте города, заповедниках и заказниках, а сезон заготовки длится недолго — только в середине апреля.
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