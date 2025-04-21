Когда свердловчанам разрешат жарить шашлыки

В Свердловской области особый противопожарный режим могут отменить в конце мая, однако это зависит от погоды, которая установится в регионе. Таким прогнозом поделился министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.
«Осторожно можно предположить, что в конце мая при устойчивом зеленом покрове, который установится, и благоприятной погоде, мы безусловно поработаем над этим направлением. Если сложатся хорошие условия, мы его отменим», — сказал Мамонтов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, пояснив, что такие условия — это дождь, зеленая трава, листва.
Министр отметил, что в июне идет переход на другие классы пожароопасности. «Мы будем видеть не третий, четвертый и пятый классы пожароопасности, а, соответственно, второй и третий», — назвал Мамонтов условия для отмены ограничений.
Чтобы противопожарный режим отменили, свердловчанам необходимо соблюдать требования, которые сейчас действуют в регионе. С 19 апреля запрещено посещать лес, в том числе и на транспорте. Нельзя разводить костры (даже в мангале), сжигать мусор, траву и солому. В этот период запрещается запускать и фейерверки. За нарушение этих правил грозит штраф.
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