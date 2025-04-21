21 апреля 2025

Когда свердловчанам разрешат жарить шашлыки

В Свердловской области могут отменить особый противопожарный режим в мае
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По словам министра, для отмены противопожарного режима нужна благоприятная влажная погода
По словам министра, для отмены противопожарного режима нужна благоприятная влажная погода Фото:

В Свердловской области особый противопожарный режим могут отменить в конце мая, однако это зависит от погоды, которая установится в регионе. Таким прогнозом поделился министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов.

«Осторожно можно предположить, что в конце мая при устойчивом зеленом покрове, который установится, и благоприятной погоде, мы безусловно поработаем над этим направлением. Если сложатся хорошие условия, мы его отменим», — сказал Мамонтов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, пояснив, что такие условия — это дождь, зеленая трава, листва.

Министр отметил, что в июне идет переход на другие классы пожароопасности. «Мы будем видеть не третий, четвертый и пятый классы пожароопасности, а, соответственно, второй и третий», — назвал Мамонтов условия для отмены ограничений.

Чтобы противопожарный режим отменили, свердловчанам необходимо соблюдать требования, которые сейчас действуют в регионе. С 19 апреля запрещено посещать лес, в том числе и на транспорте. Нельзя разводить костры (даже в мангале), сжигать мусор, траву и солому. В этот период запрещается запускать и фейерверки. За нарушение этих правил грозит штраф.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области особый противопожарный режим могут отменить в конце мая, однако это зависит от погоды, которая установится в регионе. Таким прогнозом поделился министр природных ресурсов региона Денис Мамонтов. «Осторожно можно предположить, что в конце мая при устойчивом зеленом покрове, который установится, и благоприятной погоде, мы безусловно поработаем над этим направлением. Если сложатся хорошие условия, мы его отменим», — сказал Мамонтов на пресс-конференции ТАСС, отвечая на вопрос URA.RU. По его словам, пояснив, что такие условия — это дождь, зеленая трава, листва. Министр отметил, что в июне идет переход на другие классы пожароопасности. «Мы будем видеть не третий, четвертый и пятый классы пожароопасности, а, соответственно, второй и третий», — назвал Мамонтов условия для отмены ограничений. Чтобы противопожарный режим отменили, свердловчанам необходимо соблюдать требования, которые сейчас действуют в регионе. С 19 апреля запрещено посещать лес, в том числе и на транспорте. Нельзя разводить костры (даже в мангале), сжигать мусор, траву и солому. В этот период запрещается запускать и фейерверки. За нарушение этих правил грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...