Трамп лишил работы мужа Камалы Харрис, отдав его должность сыну Уиткоффа

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Трамп назначил сына своего спецпосланника Уиткоффа в совет Мемориального музея Холокоста
Трамп назначил сына своего спецпосланника Уиткоффа в совет Мемориального музея Холокоста Фото:

Президент США Дональд Трамп назначил сына своего специального представителя Стива Уиткоффа — Александра — новым членом совета Мемориального музея Холокоста. Ранее на этом месте находился муж бывшего вице-президента Штатов Камалы Харрис — Дуглас Эмхофф.

«Я рад объявить о назначении <...> Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона членами совета Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что в совет также вошли еще несколько человек.

По словам американского лидера, совет музея отвечает за сохранение памяти и свидетельств о людях, которые погибли в один из самых трагичных периодов мировой истории — Холокост. Жертвами геноцида, организованного немецкими нацистами, стали свыше шести миллионов евреев. 

О своем отстранении из состава совета Дуглас Эмхофф сообщил 30 апреля. По  его словам, это действие было политизированным. Он также подчеркнул, что вне зависимости от подобных шагов остается твердо привержен работе по увековечиванию памяти о Холокосте.

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Президент США Дональд Трамп назначил сына своего специального представителя Стива Уиткоффа — Александра — новым членом совета Мемориального музея Холокоста. Ранее на этом месте находился муж бывшего вице-президента Штатов Камалы Харрис — Дуглас Эмхофф. «Я рад объявить о назначении <...> Алекса Уиткоффа и Роберта Гарсона членами совета Мемориального музея Холокоста Соединенных Штатов», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он отметил, что в совет также вошли еще несколько человек. По словам американского лидера, совет музея отвечает за сохранение памяти и свидетельств о людях, которые погибли в один из самых трагичных периодов мировой истории — Холокост. Жертвами геноцида, организованного немецкими нацистами, стали свыше шести миллионов евреев.  О своем отстранении из состава совета Дуглас Эмхофф сообщил 30 апреля. По  его словам, это действие было политизированным. Он также подчеркнул, что вне зависимости от подобных шагов остается твердо привержен работе по увековечиванию памяти о Холокосте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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