Юрист Гусятников: после майских праздников пройдет перерасчет услуг ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне могут сделать перерасчет квитанции по вывозу мусора, заявил Гусятников
Россияне могут сделать перерасчет квитанции по вывозу мусора, заявил Гусятников Фото:

После майских праздников многие россияне смогут сделать перерасчет услуг ЖКХ, однако только тех, оплата которых не производится по счетчикам. В частности, обратиться за ним могут те, кто в указанный срок отсутствовал дома. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. 

«Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчет и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора», — заявил Гусятников для Life

Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии человека дома. В качестве доказательств принимаются билеты с датами отъезда и возвращения, а также подтверждения бронирования гостиницы. Однако эксперт отметил, что перерасчет распространяется только на те коммунальные услуги, оплата которых не осуществляется по индивидуальным приборам учета. К примеру, если в квартире установлены счетчики воды, перерасчет не производится, так как оплата начисляется исключительно по фактическому потреблению. В то же время, например, за вывоз мусора размер платежа можно уменьшить.

Подать заявление и необходимые документы для перерасчета разрешается в течение 30 дней после возвращения в квартиру. Спустя месяц после обращения управляющая компания произведет перерасчет, уточнил Петр Гусятников. При этом необходимо предварительно оплатить выставленные счета за ЖКХ, поскольку в случае неоплаты будут начисляться пени. 

Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно и за счет оформления субсидий, льгот и установки счетчиков. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь сообщил, что право на получение субсидии возникает, когда расходы на услуги ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Льготы же могут получить семьи с тремя и более детьми, ветераны и люди с инвалидностью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После майских праздников многие россияне смогут сделать перерасчет услуг ЖКХ, однако только тех, оплата которых не производится по счетчикам. В частности, обратиться за ним могут те, кто в указанный срок отсутствовал дома. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.  «Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчет и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора», — заявил Гусятников для Life.  Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии человека дома. В качестве доказательств принимаются билеты с датами отъезда и возвращения, а также подтверждения бронирования гостиницы. Однако эксперт отметил, что перерасчет распространяется только на те коммунальные услуги, оплата которых не осуществляется по индивидуальным приборам учета. К примеру, если в квартире установлены счетчики воды, перерасчет не производится, так как оплата начисляется исключительно по фактическому потреблению. В то же время, например, за вывоз мусора размер платежа можно уменьшить. Подать заявление и необходимые документы для перерасчета разрешается в течение 30 дней после возвращения в квартиру. Спустя месяц после обращения управляющая компания произведет перерасчет, уточнил Петр Гусятников. При этом необходимо предварительно оплатить выставленные счета за ЖКХ, поскольку в случае неоплаты будут начисляться пени.  Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно и за счет оформления субсидий, льгот и установки счетчиков. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь сообщил, что право на получение субсидии возникает, когда расходы на услуги ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Льготы же могут получить семьи с тремя и более детьми, ветераны и люди с инвалидностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...