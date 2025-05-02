Юрист Гусятников: после майских праздников пройдет перерасчет услуг ЖКХ

После майских праздников многие россияне смогут сделать перерасчет услуг ЖКХ, однако только тех, оплата которых не производится по счетчикам. В частности, обратиться за ним могут те, кто в указанный срок отсутствовал дома. Об этом сообщил старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
«Если вы отсутствуете какое-то время в квартире или жилом доме, то за этот период можно сделать перерасчет и сэкономить на платежах за ЖКУ. Вернуть деньги можно за горячую и холодную воду, электроэнергию, газ, водоотведение, вывоз мусора», — заявил Гусятников для Life.
Для оформления перерасчета необходимо обратиться в управляющую организацию и предоставить подтверждающие документы, свидетельствующие об отсутствии человека дома. В качестве доказательств принимаются билеты с датами отъезда и возвращения, а также подтверждения бронирования гостиницы. Однако эксперт отметил, что перерасчет распространяется только на те коммунальные услуги, оплата которых не осуществляется по индивидуальным приборам учета. К примеру, если в квартире установлены счетчики воды, перерасчет не производится, так как оплата начисляется исключительно по фактическому потреблению. В то же время, например, за вывоз мусора размер платежа можно уменьшить.
Подать заявление и необходимые документы для перерасчета разрешается в течение 30 дней после возвращения в квартиру. Спустя месяц после обращения управляющая компания произведет перерасчет, уточнил Петр Гусятников. При этом необходимо предварительно оплатить выставленные счета за ЖКХ, поскольку в случае неоплаты будут начисляться пени.
Снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги можно и за счет оформления субсидий, льгот и установки счетчиков. Эксперт в сфере ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь сообщил, что право на получение субсидии возникает, когда расходы на услуги ЖКХ превышают 22% совокупного дохода семьи. Льготы же могут получить семьи с тремя и более детьми, ветераны и люди с инвалидностью.
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