Дачников предостерегли от ошибки, способной загубить удобрения

Избыток или недостаток удобрений может ослабить рассаду и снизить урожайность. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Наталья Золотарева.
«Недостаток удобрения замедляет развитие и снижает урожайность, а избыток — ведет к накоплению солей, ухудшающих свойства почвы и ослабляющих растения», — заявила Золотарева в беседе с Life.ru. Она порекомендовала всегда при выборе подкормок изучать маркировку и строго придерживаться рекомендованных дозировок.
По ее словам, перед внесением концентрированных растворов их необходимо разбавлять, а землю — увлажнять для лучшего усвоения питательных веществ. Подкормку рекомендуется проводить утром или вечером, чтобы избежать ожогов листьев. Золотарева также отметила, что пожелтение листьев, ожоги на краях листьев или задержка в росте могут свидетельствовать о переизбытке удобрений. В таком случае следует прекратить внесение удобрений и промыть почву чистой водой, чтобы удалить излишки солей.
Ранее эксперты отмечали, что для получения высокого урожая важно правильно подготовить почву — перекопать, очистить от сорняков и внести комплексные удобрения с учетом структуры и влажности земли. Биологи подчеркивали, что внесение удобрений должно быть дозированным, чтобы не навредить растениям, а подкормки рекомендуется проводить на влажной почве и в подходящее время суток.
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