В Госдуме предложили ввести выплаты и льготы для новой категории россиян

ЛДПР предлагает ввести льготы для всех узников фашистов в годы ВОВ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кошелев заявил, что во время войны в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек
Кошелев заявил, что во время войны в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек Фото:

Депутаты ЛДПР предложили ввести льготы для всех узников фашистских концлагерей времен Великой Отечественной войны, независимо от наличия инвалидности. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил депутат Владимир Кошелев.

«Предлагаем установить перечень мер поддержки для бывших несовершеннолетних узников, не имеющих статуса инвалида, равнозначный награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“», — заявил Кошелев. Его слова приводит официальный telegram-канал партии. Он отметил, что сейчас меры соцподдержки предоставляются только тем, кто оформил инвалидность из-за увечий или заболеваний, полученных в заключении. Депутат также напомнил, что в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек, из которых каждый пятый был ребенком. Несмотря на то что эти граждане считаются участниками Великой Отечественной войны, не все имеют статус ветерана.

Законопроект приурочен к 80-летию Победы и предусматривает расширение перечня получателей социальных выплат и других мер поддержки. Среди них — бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и транспортные льготы. Авторы инициативы считают, что принятие закона поможет восстановить справедливость для всех узников концлагерей, особенно переживших войну в детстве.

Ранее в регионах России также рассматривались инициативы по расширению социальных льгот для отдельных категорий граждан. Так, в Санкт-Петербурге депутаты предложили освободить опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на иномарки и отечественные автомобили определенных характеристик. Ожидается, что эта мера поддержки затронет более тысячи семей, находящихся под опекой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты ЛДПР предложили ввести льготы для всех узников фашистских концлагерей времен Великой Отечественной войны, независимо от наличия инвалидности. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщил депутат Владимир Кошелев. «Предлагаем установить перечень мер поддержки для бывших несовершеннолетних узников, не имеющих статуса инвалида, равнозначный награжденным знаком „Жителю блокадного Ленинграда“ и „Житель осажденного Севастополя“», — заявил Кошелев. Его слова приводит официальный telegram-канал партии. Он отметил, что сейчас меры соцподдержки предоставляются только тем, кто оформил инвалидность из-за увечий или заболеваний, полученных в заключении. Депутат также напомнил, что в концлагерях гитлеровцев содержались 18 миллионов человек, из которых каждый пятый был ребенком. Несмотря на то что эти граждане считаются участниками Великой Отечественной войны, не все имеют статус ветерана. Законопроект приурочен к 80-летию Победы и предусматривает расширение перечня получателей социальных выплат и других мер поддержки. Среди них — бесплатное медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и транспортные льготы. Авторы инициативы считают, что принятие закона поможет восстановить справедливость для всех узников концлагерей, особенно переживших войну в детстве. Ранее в регионах России также рассматривались инициативы по расширению социальных льгот для отдельных категорий граждан. Так, в Санкт-Петербурге депутаты предложили освободить опекунов инвалидов с детства от уплаты транспортного налога на иномарки и отечественные автомобили определенных характеристик. Ожидается, что эта мера поддержки затронет более тысячи семей, находящихся под опекой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...