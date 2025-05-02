Губернатор Подмосковья: снегопад оставил без электричества 26 тысяч человек

В Подмосковье с 1 на 2 мая выпало рекордное количество мокрого снега, он сопровождался сильным ветром, что привело к наледи на линиях электропередач, более 200 из них обесточены. Также за сутки из-за непогоды повалились деревья, став причиной перебоев в электроснабжении, а без электричества в Сергиево-Посадском районе остались 46 населенных пунктов, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Больше всего пострадали северные и северно-западные округа — Талдом, Дмитров и Сергиев Посад», — написал Воробьев в telegram-канале.
Он добавил, что в Сергиево-Посадском округе без электричества остаются 46 населенных пунктов, где проживает примерно 5,5 тысячи человек. При этом прекращена работа 11 котельных. В Дмитровском округе электроснабжение отсутствует в 47 населенных пунктах, также не работает 21 котельная. В Талдомском округе основная сложность заключается в расчистке дорог от упавших деревьев и восстановлении поврежденных линий электропередачи.
В настоящее время к ликвидации последствий непогоды привлечены более 200 аварийных бригад, в состав которых входят сотрудники коммунальных служб и МЧС, объяснил Андрей Воробьев. Они занимаются расчисткой автомобильных и железнодорожных путей. Особенно сложная ситуация наблюдается на рижском и савеловском направлениях, где приостановлено движение поездов, а для перевозки пассажиров организованы компенсационные автобусные маршруты.
Специалисты компаний «Россети», «Мособлэнерго» и аварийно-восстановительных служб работают над восстановлением электроснабжения. После завершения работ будет возобновлена деятельность котельных, которые остались без питания, заключил Воробьев.
Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что за прошедшие сутки в Подмосковье выпало 24 миллиметра осадков, что стало рекордом с 1902 года. Тогда выпало 20,4 миллиметра осадков. Также метеоролог отметила, что такое количество снега — самое большое с начала текущего года.
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