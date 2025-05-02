«Все ради ничего»: сбежавший из России блогер разочаровался в эмиграции

Российский IT-блогер, ведущий подкаста «Мы обречены» Фил Ранжин, который выступал против украинского конфликта и участвовал в антиправительственных митингах, три года назад эмигрировал в Таиланд. Мужчина сообщил, что разочаровался в жизни в другой стране: он развелся с супругой и не может зарабатывать достаточно для нормальной жизни.
«Ненавижу эмиграцию. Я три года плачу за дом, школу, машину и визы, хотя у меня есть свой дом, машина и бесплатная школа в РФ. Среди моих друзей, кто переехал на Пхукет, развелись все до единого», — заявил Ранжин. Его слова передает «Царьград».
Он отметил, что, живя в Таиланде, развелся с женой. Они были вместе, по словам мужчины, с 15 лет. Фил Ранжин отметил, что эмиграция скорее выявляет существующие трудности в отношениях, нежели создает новые. При этом же возникают и финансовые проблемы: блогер вынужден постоянно зарабатывать, занимать деньги, он максимально погрузился в сферу инфобизнеса, но этого оказалось недостаточно. Ранжин заявил, что последний раз был в отпуске год назад, когда переболел лихорадкой Денге.
«Все это в итоге ради ни-че-го. Моя принципиальная антивоенная позиция ничего хорошего никому не дала. На море я езжу реже, чем когда в РФ жил и гонял в отпуск», — рассказал блогер.
По словам мужчины, из положительных сторон эмиграции можно отметить лишь то, что его дети теперь владеют несколькими иностранными языками. Однако Фил Ранжин признает, что мог бы дать им такое же образование за границей и без переезда, просто отправив их учиться за рубеж на сэкономленные средства.
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