Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

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Суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел дело о госизмене
Суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел дело о госизмене Фото:

Мещанский суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Принято решение арестовать россиянина Силаева В. А., следует из судебной картотеки.

«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — приводит ТАСС решение суда. Ранее в суд постановил арестовать жителя Москвы Дмитрия Филипова. 

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Мещанский суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Принято решение арестовать россиянина Силаева В. А., следует из судебной картотеки. «Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — приводит ТАСС решение суда. Ранее в суд постановил арестовать жителя Москвы Дмитрия Филипова. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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