Суд арестовал россиянина по делу о госизмене

Суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел дело о госизмене
Мещанский суд Москвы второй раз за неделю рассмотрел уголовное дело о государственной измене. Принято решение арестовать россиянина Силаева В. А., следует из судебной картотеки.
«Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — приводит ТАСС решение суда. Ранее в суд постановил арестовать жителя Москвы Дмитрия Филипова.
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