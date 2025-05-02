Украинские ученые решили создать в Чернобыле фермы

Украинские ученые разработали методику, позволяющую выращивать сельскохозяйственные культуры на отдельных участках в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает издание MK.RU со ссылкой на исследование Украинского института сельскохозяйственной радиологии.
«Ученые из Украины выявили методику для выращивания сельскохозяйственных культур в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС», — говорится в сообщении MK.RU. Авторы материала отметили, что на некоторых участках уровень радиации уже опустился до значений, соответствующих национальным нормам безопасности. Однако для подтверждения безопасности выращенной продукции необходимо будет в будущем проводить тщательные измерения радиационного фона и анализы почвы.
При этом, несмотря на научные выводы, многие местные жители относятся с недоверием к идее создания ферм в Чернобыльской зоне. Скептицизм связан с устойчивой репутацией этого района как небезопасного для жизни и производства продуктов питания.
С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло 39 лет. 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке произошел взрыв и пожар, который привел к выбросу около 190 тонн радиоактивных веществ в атмосферу. Загрязнению подверглись более 200 тысяч квадратных километров, а радиоактивное облако распространилось по территории РСФСР, Белорусской и Украинской ССР, а также затронуло страны Европы, передает RT.
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