От международного дня пожарных до праздника фанатов «Звездных войн»: что отмечают 4 мая 2025

День пожарных, «Звездных войн» и собачьего счастья отмечают 4 мая 2025

03 мая 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Свой праздник 4 мая отмечают фанаты «Звездных войн» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На воскресенье 4 мая выпадает сразу несколько праздников: от православных и народных до международных и шуточных. В храмах вспомнят о женщинах, которые первыми узнали о воскрешении Христа, а во всех уголках мира поздравят пожарных и поклонников «Звездных войн». О том, какие праздники отмечают 4 мая — в материале URA.RU. Православные праздники 4 мая 2025 День жен-мироносиц НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Май 2025: когда и какие церковные праздники ждут верующих Жены-мироносицы — это святые женщины, которые первыми пришли к гробу Христа после распятия, чтобы помазать тело Господа благовониями. Именно они первыми узнали о воскресении Иисуса и возвестили эту радостную новость апостолам. В православной традиции этот день считается праздником всех женщин-христианок, символизирующих верность, любовь, милосердие и духовную силу. В этот день принято поздравлять женщин с их духовным праздником, благодарить за заботу, любовь и терпение, дарить цветы и говорить добрые слова. День памяти преподобного Алексия Бортсурманского Преподобный Алексий Бортсурманский — святой подвижник Нижегородской земли, прославившийся строгой монашеской жизнью, милосердием и духовной мудростью. Алексий основал монастырь в селе Бортсурманы Нижегородской области, где жил в молитве и трудах. Люди приходили к нему за советом, утешением и исцелением от болезней. Святой Алексий почитается как покровитель Нижегородского края и помощник в духовных и житейских нуждах. Народный праздник 4 мая 2025 Проклов день: приметы и традиции Раньше в народе 4 мая водили хороводы вокруг яблонь Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В народном календаре 4 мая называют Прокловым днем — в честь святого мученика Прокула. Крестьяне на праздник устраивали народные гуляния, водили хороводы вокруг яблонь и пели песни. Считалось, что именно с Прокла начинается активное пробуждение природы. Существовала традиция выходить на поля и огороды, чтобы попросить святого Прокула помочь вырастить богатый урожай. В этот день люди особенно внимательно следили за природой и погодой, чтобы определить, каким будет лето и урожай. Если на праздник тепло и солнечно — лето будет плодородным и урожайным. Если на Прокла зацветает черемуха — значит скоро наступит устойчивое тепло. А если много майских жуков появилось — значит будет засушливое лето. Международные праздники 4 мая 2025 Международный день пожарных Этот праздник был учрежден в 1999 году в память о трагическом событии в Австралии, когда в лесном пожаре погибли пятеро пожарных. В этот день во многих странах мира чествуют отважных людей, которые рискуют собственной жизнью ради спасения других. Пожарные проводят демонстрации техники, учения для населения, рассказывают о правилах пожарной безопасности. Это день благодарности за мужество и героизм пожарных всего мира. День Звездных войн Необычный праздник поклонников культовой франшизы «Звездные войны». Дата выбрана не случайно: знаменитая фраза из фильма «Да пребудет с тобой Сила!» звучит по-английски как «May the Force be with you!», что созвучно с датой «May the fourth» — четвертое мая. В этот день фанаты по всему миру пересматривают любимые фильмы, устраивают вечеринки и кинопоказы. Всемирный день борьбы с буллингом Важный международный праздник, направленный на привлечение внимания общества к проблеме издевательств и травли в школах и других коллективах. В этот день проводятся акции, лекции и семинары о том, как бороться с буллингом, помочь жертвам травли и создать безопасную среду для всех детей и подростков. День собачьего счастья Четвероногие друзья отмечают свой праздник 4 мая Фото: Илья Московец © URA.RU Добрый и позитивный праздник для всех любителей собак. Идея праздника проста: подарить радость братьям нашим меньшим. В этот день принято уделять особое внимание своим питомцам: устраивать долгие прогулки, игры на свежем воздухе, баловать любимцев вкусными лакомствами и драить игрушки. Также в этот день люди стараются помочь бездомным животным: посещают приюты, оказывают помощь волонтерам или берут домой нового четвероногого друга. Знаменитости, родившиеся 4 мая: Одри Хепберн (1929–1993) — легендарная британская актриса («Завтрак у Тиффани», «Римские каникулы»);

Татьяна Самойлова (1934–2014) – знаменитая советская актриса («Летят журавли», «Анна Каренина»);

Сеск Фабрегас (род. 1987) — знаменитый испанский футболист, чемпион мира и Европы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На воскресенье 4 мая выпадает сразу несколько праздников: от православных и народных до международных и шуточных. В храмах вспомнят о женщинах, которые первыми узнали о воскрешении Христа, а во всех уголках мира поздравят пожарных и поклонников «Звездных войн». О том, какие праздники отмечают 4 мая — в материале URA.RU. Православные праздники 4 мая 2025 День жен-мироносиц Жены-мироносицы — это святые женщины, которые первыми пришли к гробу Христа после распятия, чтобы помазать тело Господа благовониями. Именно они первыми узнали о воскресении Иисуса и возвестили эту радостную новость апостолам. В православной традиции этот день считается праздником всех женщин-христианок, символизирующих верность, любовь, милосердие и духовную силу. В этот день принято поздравлять женщин с их духовным праздником, благодарить за заботу, любовь и терпение, дарить цветы и говорить добрые слова. День памяти преподобного Алексия Бортсурманского Преподобный Алексий Бортсурманский — святой подвижник Нижегородской земли, прославившийся строгой монашеской жизнью, милосердием и духовной мудростью. Алексий основал монастырь в селе Бортсурманы Нижегородской области, где жил в молитве и трудах. Люди приходили к нему за советом, утешением и исцелением от болезней. Святой Алексий почитается как покровитель Нижегородского края и помощник в духовных и житейских нуждах. Народный праздник 4 мая 2025 Проклов день: приметы и традиции В народном календаре 4 мая называют Прокловым днем — в честь святого мученика Прокула. Крестьяне на праздник устраивали народные гуляния, водили хороводы вокруг яблонь и пели песни. Считалось, что именно с Прокла начинается активное пробуждение природы. Существовала традиция выходить на поля и огороды, чтобы попросить святого Прокула помочь вырастить богатый урожай. В этот день люди особенно внимательно следили за природой и погодой, чтобы определить, каким будет лето и урожай. Если на праздник тепло и солнечно — лето будет плодородным и урожайным. Если на Прокла зацветает черемуха — значит скоро наступит устойчивое тепло. А если много майских жуков появилось — значит будет засушливое лето. Международные праздники 4 мая 2025 Международный день пожарных Этот праздник был учрежден в 1999 году в память о трагическом событии в Австралии, когда в лесном пожаре погибли пятеро пожарных. В этот день во многих странах мира чествуют отважных людей, которые рискуют собственной жизнью ради спасения других. Пожарные проводят демонстрации техники, учения для населения, рассказывают о правилах пожарной безопасности. Это день благодарности за мужество и героизм пожарных всего мира. День Звездных войн Необычный праздник поклонников культовой франшизы «Звездные войны». Дата выбрана не случайно: знаменитая фраза из фильма «Да пребудет с тобой Сила!» звучит по-английски как «May the Force be with you!», что созвучно с датой «May the fourth» — четвертое мая. В этот день фанаты по всему миру пересматривают любимые фильмы, устраивают вечеринки и кинопоказы. Всемирный день борьбы с буллингом Важный международный праздник, направленный на привлечение внимания общества к проблеме издевательств и травли в школах и других коллективах. В этот день проводятся акции, лекции и семинары о том, как бороться с буллингом, помочь жертвам травли и создать безопасную среду для всех детей и подростков. День собачьего счастья Добрый и позитивный праздник для всех любителей собак. Идея праздника проста: подарить радость братьям нашим меньшим. В этот день принято уделять особое внимание своим питомцам: устраивать долгие прогулки, игры на свежем воздухе, баловать любимцев вкусными лакомствами и драить игрушки. Также в этот день люди стараются помочь бездомным животным: посещают приюты, оказывают помощь волонтерам или берут домой нового четвероногого друга. Знаменитости, родившиеся 4 мая: