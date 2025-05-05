Премьер Румынии Марчел Чолаку собрался в отставку

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о намерении уйти в отставку, а также о выходе возглавляемой им Социал-демократической партии (СДП) из правящей коалиции. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.
«Я предложил коллегам по партии выйти из коалиции, что ведет к моей отставке с поста премьер-министра, что я сделаю после встречи с вами», — передает слова Чолаку агентство. Он также рассказал, что в декабре была создана коалиция с двумя целями: обеспечить стабильное правительство с большинством в парламенте и выдвинуть кандидата от коалиции на пост президента. По его словам, одна из этих целей не была достигнута — это означает, что коалиция в нынешнем составе является нелегитимной.
Также Чолаку уточнил, что СДП не будет поддерживать никого из кандидатов во втором туре президентских выборов. Премьер также отверг возможность коалиции с партией «Альянс за объединение румын». Он добавил, что дальнейшие переговоры о будущем правительстве будут вестись после завершения президентских выборов.
В Румынии 4 мая прошел первый тур президентских выборов, по итогам которого во второй тур вышли лидер партии AUR Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан с 41 и 21 процентом голосов соответсвенно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что один из фаворитов был исключен из гонки, а избиратели были лишены возможности проголосовать за желаемого кандидата. Второй тур выборов назначен на 18 мая.
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