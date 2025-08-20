Хинштейн пошутил про освящение своего кабинета на фоне признания Смирнова в суде

Экс-глава Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов подписали досудебное соглашение о сотрудничестве в рамках расследования уголовного дела о хищении средств при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. На фоне этого врио губернатора региона Александр Хинштейн пошутил, что «не зря освещал свой кабинет» в здании правительства.
«Что ж, не зря я, значит, освящал свой кабинет. Сделка со следствием — означает полное признание вины», — заявил Хинштейн в своем telegram-канале.
Как сообщили правоохранители, Смирнов и Дедов признали свою вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Бывший гендиректор ныне банкротящейся строительной компании «КТК сервис» Андрей Воловиков также признал свою вину в совершении растраты в особо крупном размере. В то же время, другой фигурант дела — Игорь Грабин, ранее занимавший пост заместителя экс-руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, поначалу также намеревался сотрудничать со следствием, но впоследствии отказался признавать свою причастность к хищению. В связи с этим в прокуратуре прекратили переговоры о заключении досудебного соглашения с ним.
По данным источника в силовых структурах, именно на основании показаний Грабина был задержан Владимир Лукин, который также не признал вину. В свою очередь, адвокат одного из участников дела сообщил, что уголовное преследование было инициировано на основании заявлений Лукина, направленных им руководству ГУВД Курской области, Следственного комитета по региону и другим правоохранителям.
Кроме того, адвокаты обвиняемых, не признавших вину, подчеркивают наличие исключительно гражданско-правовых отношений между сторонами по этому делу, которые ранее уже были урегулированы в Арбитражном суде. Речь идет об удовлетворении исковых требований кредитора — Корпорации развития Курской области — к «КТК сервис» на сумму свыше 166 миллионов рублей в рамках банкротства, принятой в закрытом режиме в Арбитражном суде области.
